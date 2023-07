Sie betüdeln nicht, missionieren nicht, bringen aber freundliche Stimmung und gern auch mal was vom Kiosk mit, tragen hellgrüne Kittel und kommen vom Besuchsdienst des Aachener Universitätsklinikums. Renate Recker ist eine Grüne Dame, Christoph Madee ist ein Grüner Herr – so heißen in dem riesigen Klinikum im Aachener Süden die Ehrenamtler, die für das Wohl vieler Patienten unverzichtbar sind. Denn anders als die Ärzte, Schwestern und Pfleger eilen sie nicht über die froschgrün gestreiften Flure, sondern bringen etwas mit, was hier besonders selten und daher kostbar ist – nämlich Zeit. Auf Wunsch holen sie Illustrierte, Kekse oder laden die Karte für die TV-Nutzung auf. Doch das ist oft nur der Aufhänger. Im Mittelpunkt steht ein Gespräch. Das Klinikum hat einen guten Ruf, manche Patienten kommen von weit her oder haben keine Angehörigen, die sich kümmern – sie bekommen nur wenig oder keinen Besuch.

Derzeit gibt es in Aachen 20 Grüne Damen und zwei Grüne Herren. Letztere sind gerade bei männlichen Patienten gern gesehen, die sich schwer damit tun, hilflos im Bett zu liegen. Sie vertrauen Christoph Madee manchmal sogar leichter etwas an als Familienmitgliedern. Der große, sportliche Mann kann zuhören. Er besucht die Unfallstation und die Palliativstation, dort geht er nur nach Anmeldung ins Zimmer. Kurz stellt er sich vor: „Guten Morgen, ich bin von der Klinikhilfe, so etwas wie ein privater Besucher, der sich auskennt und Zeit mitbringt.“ Dass er selbst erfahren hat, welche Brüche es im Leben geben kann, macht es vielen gefühlsmäßig leichter, Vertrauen zu ihm zu fassen. Madee war mal Führungskraft im Finanzcontrolling eines Reisekonzerns, hat sich aber, zwischen drei Bildschirmen hin- und herpendelnd, die Halswirbelsäule ruiniert und wurde mit knapp 50 Jahren berufsunfähig für eine Bürotätigkeit. Jetzt hält der in zweiter Ehe verheiratete ehemalige Manager seiner Frau den Rücken frei, kümmert sich um seinen kleinen Sohn und möchte sich zusätzlich „sinnvoll einbringen“.