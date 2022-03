Energieberater : Gute Perspektiven für Dämm-Experten

Vom Kuhstall zur Kultureinrichtung, vom achtzig Jahre alten Luftschutzbunker zum edlen Penthouse – es sind histo­rische Gebäude, die Bauphysiker Karsten Gerbes faszinieren. Immer unter der Fragestellung, wie man sie erhalten, zukünftig nutzen und die damit verbundenen höheren Anforderungen möglichst energieeffizient lösen kann. Der Hochbunker von 1942 ist dafür ein gutes Beispiel: 1,30 Meter dick sind die Außenwände des Ge­bäudes, das in Hamburg steht, eine träge Masse, die im Sommer viel Wärme, im Winter Kälte aufnimmt, erklärt Gerbes. „Wie geht man mit der eingelagerten Energie um?“, hat er sich gefragt, als er in das Projekt eingebunden wurde. Aus dem Bunker sollte nämlich ein modernes Mehrfamilienwohnhaus werden. „Bauphysikalisch ist das hochspannend.“

Keine Frage, Karsten Gerbes hat seinen Traumberuf gefunden. Wo andere Menschen nichts weiter als Mauern se­hen, liest er Gebäude wie ein offenes Buch: „Da bröckelt der Putz von der Wand, da ist Feuchtigkeit drin, es ent­stehen Risse – man kann die Schwächen ab­lesen“, sagt der 48-Jährige. Genau ge­nommen ist auch sein „Ingenieurbüro für Bauphysik und Gebäudesanierung“ vor 20 Jahren aus einer Schwäche entstanden.

Damals lag die Baubranche am Bo­den, und der frisch gebackene Bauin­genieur fand kein Büro, das ihn einstellen wollte. Einen Lichtblick versprach zeitgleich die Energieeinsparverordnung – für Auftragsbücher wie Altbauten. „Das Gebäude wurde erstmals ganzheitlich be­trachtet, es genügte nicht mehr, nur einzelne Bauteile zu verbessern“, erklärt Gerbes. Arbeitslose Architekten und Mau­­rermeister witterten Morgenluft: Es brauchte Fachleute, um die Energieeffizienz eines Gebäudes zu bewerten – die Dienstleistung der Energieberater entstand.

Spreu vom Weizen trennen

„Neuer Beruf, neues staatlich gefördertes Aufgabenfeld – es gab geradezu eine Schwemme“, erinnert sich Gerbes. Dass darunter auch findige Geschäftemacher waren, die unter dem Deckmantel der Energieberatung ihre Dämmstoffe verkauften, war dem Image allerdings nicht förderlich. Aber inzwischen hat sich der Wind gedreht: Die Förderkriterien sind strenger geworden, Klimaschutz und Energieeinsparung die großen Themen, und Nachwuchs wird dringend gesucht. „Energieberatung hat eine hervorra­gende Zukunft“, sagt Katharina Bensmann. Die Architektin ist Leiterin Planung und Beratung bei der Deutschen Energie-Agentur (Dena). „Meine Teams und ich helfen den Fachleuten, die Energiewende zu rocken“, erklärt Bensmann ihren Job.

Ein Baustein dabei ist, die Spreu vom Weizen zu trennen und zu entscheiden, wer bei den Förderprogrammen des Bundes überhaupt beraten darf. Dafür führt die Dena eine Liste mit rund 13.000 Ener­gieeffizienzexperten. Darunter viele Ingenieure, Architekten, aber auch Sta­tiker oder Absolventen neuer Studiengänge rund um die erneuerbaren Energien. Zu den Akademikern kommen die Handwerksmeister, etwa Heizungstechniker oder Zimmerleute, sie stellen knapp ein Viertel der Experten. Noch, denn die hohe Nachfrage im Handwerk lässt eigentlich keinen Raum für die Weiterbildung zum Energieberater, die 200 Stunden umfasst und die alle drei Jahre aufgefrischt werden muss, wenn man auf der Energieeffizienzexpertenliste des Bun­des landen und bleiben möchte.

„Die Prüfung ist ziemlich anspruchsvoll“

In der Weiterqualifizierung geht es beispielsweise um Anlagentechnik, Baustoffkunde und Brandschutz, sagt Karsten Gerbes, der die Ausbildung selbst durchlaufen und vor vier Jahren noch an­gehende Energieberater in der Handwerkskammer Hamburg unterrichtet hat. „Die Prüfung ist ziemlich anspruchsvoll“, so Gerbes. Zum einen muss man eine komplette Energieberatung nach Vorschrift als Projekt abgeben, zum anderen schriftlich belegen, dass man Bauphysik anwenden und damit überhaupt bei Energieeinsparungen mitreden kann. „Man lernt zu berechnen, wie viel Wärme durch eine Außenwand aus Ziegelsteinen geht, wie viel Energieverlust eine Glasscheibe hat und was das für das Zusammenspiel der Komponenten Fenster, Wand, Heizung bedeutet“, verdeutlicht Bensmann.