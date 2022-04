Für Blutzucker-Messungen : Gel schützt Nano-Sensoren unter der Haut

Wissenschaftler der Gutenberg-Uni melden Fortschritte bei ihren Versuchen, Goldnanopartikel als implantierbare medizinische Sensoren zu nutzen. Dass dies grundsätzlich möglich ist, haben die Biotechnologen schon gezeigt. Unter die Haut gebracht, könnten diese „Antennen“ zum Beispiel den Blutzuckerspiegel oder die Konzentration von Antibiotika messen.

Die Forscher haben nun vier verschiedene Hydrogele getestet, die als Verpackungen für die Goldteilchen dienen können. Am besten schnitt dabei ein Copolymer namens pHEMA-PEGDA ab. Es bildet eine Art Maschenstruktur, die die Nanosensoren unter der Haut wie ein Schutzschild umgibt. In die Poren des Gels können Zellen einwachsen (Foto). Die Goldpartikel tragen eine Vielzahl kleiner DNA-Stränge, die sich an die zu untersuchende Substanz heften. Das Gel soll ihre Funktion erhalten, angenehm unter der Haut sitzen, aber gleichzeitig so fest sein, dass es mit einer Pinzette gut zu handhaben ist.

Die genauen Ergebnisse der Mainzer Forscher sind in ihrer englischsprachigen Studie nachzulesen.