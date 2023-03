Aktualisiert am

KI-Programme wie ChatGPT bringen das akademische Prüfwesen an seine Grenzen. Wie lässt sich Betrug noch bekämpfen? Ein Gastbeitrag.

Die Diagnose steht eigentlich fest, nur über die Therapie wird heftig gestritten. Künstliche Intelligenz ist in der Lage, wissenschaftliche Texte zu erstellen, die so überzeugend klingen, als hätten summa-cum-laude-Promovenden sie verfasst. Mittlerweile schafft sie locker die Zulassungsprüfungen für BWL-, Jura- und Medizinstudiengänge in den Vereinigten Staaten. Nur weniges fehlt ChatGPT bislang zur Perfektion.

Wirkliches wissenschaftliches Arbeiten heißt aber eben auch, die Forschungsergebnisse anderer Menschen zur Kenntnis zu nehmen und die eigenen Annahmen daran zu überprüfen. Die Einbeziehung von Sekundärliteratur ist das sine qua non jeder Forschungstätigkeit. Das leistet ChatGPT (noch) nicht. Clevere Studenten können diesen Fehler problemlos beheben. Entweder erfinden sie einfach Quellen und hoffen, dass die Dozenten diese nicht überprüfen. Das ist ein Hochrisikospiel. Weniger riskant ist es, sich im Internet ein paar Aufsätze zum Thema zusammenzusuchen und ein paar Zitate in den ChatGPT-Text einzufügen, das Ganze mit einer Bibliografie zu versehen und zu beten, dass niemand etwas merkt. Für ambitioniertere Täuscher gibt es immer noch die Möglichkeit des mix and match: Man nehme ein paar aus dem Internet heruntergeladene Hausarbeiten zum gewählten Thema, lasse ChatGPT nebenher die Arbeit schreiben und übernehme hier und da passende Zitate und Quellen aus den ausgewählten Arbeiten.