Religionspolitik : Aufklärung für Fundamentalisten

Aktualisiert am

Die Universität konfrontiert Fundamentalisten mit Alternativen, wie hier in Leipzig mit Leibniz und Goethe Bild: Frank Röth

Religiös motivierte Terroranschläge bringen modernen Staaten in zunehmender Frequenz die elementare Herausforderung ins Bewusstsein, eine effektive Antwort auf Gewaltakte vor- oder antimoderner Kräfte zu formulieren. In Westeuropa erscheinen derzeit insbesondere Vertreter fundamentalistischer Spielarten des Islams als Hauptgefahrenquelle. Sie verbreiten auch hier einen Hauch der sich global vollziehenden (Re-)Politisierung der Religion oder besser (Re-)Religionisierung der Politik.

Dabei darf jedoch nicht in Vergessenheit geraten, dass religiöse Richtungskämpfe in den verschiedensten Religionen und Konfessionen ausgemacht werden können. Die (Re-)Religionisierung der Politik ist entgegen oftmals vorgetragenen pauschalierenden Verlautbarungen in keiner Weise islamspezifisch. Vielmehr bildet sie eine Denk- und Lebensform, die religiöse und konfessionelle Grenzen transzendiert.