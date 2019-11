AfD-Meldeportale : Was vom Pranger geblieben ist

Vor etwa einem Jahr gingen die ersten AfD-Meldeportale an den Start. Sie trugen Bezeichnungen wie „Lehrer-SOS“, „Neutrale Schule“ oder „Neutrale Lehrer“ und sollten Schüler dazu bewegen, unter Angabe ihres Namens, Nennung der Schule und sogar Einreichung von Beweisstücken „Missstände“ wie Unterrichtsausfall, Gewalt an der Schule, Mobbing, defekte Toiletten und „politisch inkorrekte Lehrer“ zu melden. Die AfD, so ihre Ankündigung, wollte sich dieser Beschwerden annehmen, sie prüfen und sie gegebenenfalls an die entsprechenden Schulbehörden weiterleiten. Der baden-württembergische AfD-Abgeordnete Stefan Räpple hatte sogar geplant, auf seiner eigenen Homepage die Namen von Lehrern mit Fehlverhalten zu veröffentlichen, das Wort vom „Pranger“ ging um. Doch dann kam es im Netzwerk des Abgeordneten zu einem angeblichen Hackerangriff, seitdem ist die Seite tot. Aus juristischer Sicht war das wohl auch besser für ihn.

Vehement wehrten sich im vergangenen Herbst Lehrerverbände, Schulaufsichtsbehörden und Kultusminister gegen die juristisch fragwürdige Aktion, zu einem flächendeckenden Verbot der Meldefunktion kam es zunächst aber nicht. Die Rechtslage erwies sich als unklar: In welcher Hinsicht handelte es sich um Verstöße gegen den Datenschutz, würden Kinder zu Taten verleitet, deren Folgen sie nicht absehen können? In diesen Fragen ist man inzwischen einen Schritt weiter, die Meldefunktion des AfD-Portals in Mecklenburg-Vorpommern wurde im September dieses Jahres vom Datenschutzbeauftragten des Landes, Heinz Müller, verboten, da sie gegen die Datenschutzgrundverordnung verstoße. Die Partei nahm das Formular aus dem Netz, reichte aber Klage ein. Müller weist im Gespräch mit dieser Zeitung darauf hin, dass dies nicht das erste Meldeportal-Verbot in Deutschland gewesen sei. Seine Kollegin Imke Sommer habe die Meldeseite in Bremen schon vor Monaten verboten, die AfD habe das Verbot dort allerdings nicht angefochten, weshalb der Fall nicht publik wurde.