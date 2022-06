Ärztemangel : Für zehn Jahre zum Dienst auf dem Land verpflichtet

Hessen verteilt erstmals 90 Studienplätze an künftige Landärzte. In Rheinland-Pfalz gibt es eine solche Quote seit zwei Jahren. Bricht ein Absolvent den Vertrag, droht eine harte Strafe. Wer lässt sich darauf ein?

Gäbe es die Landarztquote nicht, würde Jürgen Hartmann vielleicht noch immer auf einen Medizinstudienplatz warten. Seine Reifeprüfung hatte er 2016 mit der Note 2,2 bestanden – wer für eine rasche Zulassung nicht auf einen Erfolg im hochschuleigenen Auswahlverfahren vertrauen will, braucht meistens einen Schnitt von 1,0. Hartmann begann nach dem Abitur eine Ausbildung zum medizinischen Fachangestellten und arbeitete dann zwei Jahre als Arzthelfer in seinem Heimatort Otterbach, einer 4000-Einwohner-Gemeinde im Landkreis Kaiserslautern. In der Lehrzeit merkte er nach eigenen Worten, „dass ich bei den Patienten gut ankomme“. Sein Hausarzt, mit dem Hartmann auch befreundet ist, erzählte ihm viel von seinem Berufsalltag, und schließlich erwachte in dem jungen Mann der Wunsch, „den Schritt weiter zu gehen“, wie er sagt.

Sascha Zoske Blattmacher in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Da war nur das Problem mit der Abinote. Eines Tages las sein Vater in der Zeitung von der Möglichkeit für Abiturienten, in Rheinland-Pfalz bevorzugt einen Medizinstudienplatz zu erhalten, wenn sie sich zu einer Tätigkeit als Landarzt oder im öffentlichen Gesundheitsdienst verpflichten. Interessenten für die Landarztquote müssen vorab vertraglich zusichern, dass sie sich nach der Approbation zum Facharzt für Allgemeinmedizin weiterbilden und danach zehn Jahre als Hausarzt in einer unterversorgten Region des Bundeslandes tätig sein werden. Brechen sie die Zusage, droht ihnen eine Konventionalstrafe von bis zu 250.000 Euro.