Was zeichnet den Leopard gegenüber seinen russischen Konkurrenten aus?

Der Leopard 2 wurde im Kontext des Kalten Kriegs konzipiert, mit dem primären Ziel, es mit Verbänden sowjetischer T-64, T-72 und T-80 aufzunehmen. Es gibt verschiedene Gründe, warum der Leopard gegenüber diesen russischen Panzern als überlegen angesehen wird. Einer davon ist die größere Feuerkraft. Die von Rheinmetall entwickelte 120-mm-Glattrohrkanone hat eine höhere Durchschlagskraft und Reichweite als die meisten russischen Panzerkanonen.

Die Kanone ist mit einem fortschrittlichen Feuerleitsystem ausgestattet, das eine hohe Treffgenauigkeit ermöglicht. Das System verfügt über eine Vielzahl von Sensoren, wie z.B. einen Laserentfernungsmesser, sowie Wind- und Bewegungssensoren. Dies ermöglicht es dem Schützen, Ziele schneller und präziser zu erfassen und die Kanone auch in der Fahrt im Gelände automatisch auf das Ziel auszurichten. In einer Konfrontation mit einem gegnerischen Panzer erhöht sich so die Chance auf den entscheidenden ersten Treffer. Die Kanone kommt nicht nur beim deutschen Leopard 2, sondern auch beim amerikanischen M1 Abrams zum Einsatz.

Im ersten Golfkrieg demonstrierte die Kanone bereits ihre überlegene Reichweite gegenüber Panzern aus sowjetischer Produktion. Während der Schlacht um Kuwait zerstörten die amerikanischen Streitkräfte 186 irakische Panzer (überwiegend T-72M) und 127 gepanzerte Fahrzeuge. Dabei wurden lediglich vier Abrams-Panzer durch direktes Feuer getroffen.

Ein weiterer Vorteil des Leopard 2 ist seine höhere Schutzstufe. Insbesondere die neueren Versionen (ab 2A5) verfügen über reaktive Panzerung, die einen besseren Schutz vor Raketen und Geschossen bietet. Selbst im Falle eines kritischen Treffers hat die Besatzung des Leopard-Panzers eine deutlich höhere Überlebenschance als russische Panzerbesatzungen. Dies liegt vor allem an der Lagerung der Munition. Bei Leopard 2 und anderen westlichen Panzermodellen ist diese in einem abgetrennten Bereich im hinteren Teil des Turms gelagert. Bei dem auf russischer und ukrainischer Seite weit verbreiteten T-72-Panzer befindet sich die Munition hingegen in einem karussellartigen automatischen Lader direkt unter dem Hauptturm mit den Besatzungsmitgliedern.

Diese Anordnung hat sich im bisherigen Verlauf des Krieges bereits als empfindlicher Schwachpunkt herausgestellt. Durchschlägt ein gegnerisches Projektil die vergleichsweise dünne Seiten- oder Dachpanzerung, kann die gelagerte Munition explodieren und damit die gesamte Besatzung töten. In vielen Fällen wurde durch die Wucht der Munitionsexplosion sogar der gesamte Turm aus der Lagerung gerissen und mehrere Meter durch die Luft geschleudert.