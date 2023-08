Kaiserpinguine sind monatelang auf festes Meereis angewiesen. In der Saison 2022 wurde das Eis in vier von fünf untersuchten Kolonien so dünn, dass alle Küken starben.

Was passiert mit Pinguinen, wenn das Eis schmilzt? Die traurige Antwort auf diese Frage präsentieren Forscher um Peter Fretwell vom British Antarctic Survey im Journal Communications Earth & Environment. Sie haben fünf Kolonien von Kaiserpinguinen mithilfe von Daten der Copernicus-Satellitenmission „Sentinel-2“ aus den Jahren 2018 bis 2022 überwacht. Die Kolonien befanden sich in der Bellingshausensee an der Westküste der antarktischen Halbinsel.

Das gesamte Leben der Kaiserpinguine (Aptenodytes forsteri) findet auf und am Meereis der Antarktis statt. Hierhin ziehen sie sich zurück um zu schlafen, sich zu mausern, sie brüten auf dem Eis und ziehen hier ihre Jungen groß. Vor großen Räubern wie Seeleoparden sind sie geschützt, da diese sich meist nicht weit auf die kilometerlangen Eisflächen wagen. Sie sind die am südlichsten lebende Pinguin-Art, und mit einem Meter Höhe auch die größte. In den fünf betrachteten Kolonien brüten den Angaben zufolge etwa 630 (Rothschild Island) bis 3500 Paare (Smyley Island). Insgesamt gibt es Dutzende Kolonien mit Hunderttausenden Tiere im Westen der antarktischen Halbinsel. Doch der Klimawandel lässt das Meereis immer früher im Jahr und immer weiter schmelzen – dadurch verkleinert sich der Rückzugsraum der Kaiserpinguine.

Drastischer Meereisrückgang

Im Jahr 2022 war das Schmelzen des Meereises besonders drastisch – und führte dazu, dass in vier der fünf beobachteten Pinguinkolonien wohl kein einziger Jungvogel überlebt hat. Zwischen März und April gründen Kaiserpinguine in der Regel ihre Kolonien, sie legen ihre Eier im Mai und Juni. Nach 65 Tage schlüpfen die Küken und haben Ende Dezember ihr flaumiges Kleid durch echte Federn ersetzt, mit denen sie im eisigen Wasser schwimmen können. Zwischen April und Dezember muss das Eis, auf dem sich die Kolonie befindet, also fest und stabil sein.

Da das Meereis in den vergangenen Jahrzehnten immer schneller und weiter abgeschmolzen ist, haben Wissenschaftler bereits düstere Prognosen zum Überleben der Kaiserpinguine abgegeben. Wenn die Erderwärmung sich weiter ungebremst fortsetzt, werden bis zum Ende des Jahrhunderts 90 Prozent ihrer Kolonien verschwunden sein. Die Art wäre dann nahezu ausgelöscht.

Wie diese Auslöschung aussehen könnte, hat das vergangene Jahr gezeigt. Das Meereis ist unter vier der fünf beobachteten Kolonien brüchig geworden und weggetaut. Da die Küken zu diesem Zeitpunkt noch nicht ihr Federkleid trugen und nicht schwimmfähig waren, sind sie wohl ertrunken. Man müsse davon ausgehen, dass kein Jungvogel überlebt habe, schreiben die Wissenschaftler. Dass gleich vier von fünf Brutkolonien gleichzeitig einen Totalausfall erlebt haben, sei bisher noch nie vorgekommen, schreibt das Team um Fretwell.

Solche Totalausfälle einer ganzen Generation führen natürlich nicht gleich zum Aussterben der Spezies. Aber häufen sie sich und wächst somit kein Nachwuchs heran, werden die Populationen schnell schrumpfen.

Anders als viele Säugetiere wie Wale, Walrösser oder Eisbären sind Pinguine nie massenhaft bejagt worden. Sie sind auch nicht direkt von starker lokaler Überfischung betroffen. In der entlegenen Arktis findet auch keine direkte Lebensraumzerstörung durch den Menschen statt, wie es etwa in Regenwäldern der Fall ist. Der Fortbestand der Kaiserpinguine hängt also fast ausschließlich von den Klimabedingungen ab, was, wie die Autoren betonen, ungewöhnlich für eine Wirbeltierart ist.

Dass Kaiserpinguine vom Meereisschwund stark betroffen sein werden, überrascht die Wissenschaftler allerdings nicht. Sie erinnern in ihrer Veröffentlichung aber daran, dass die jüngsten Bemühungen um zusätzlichen Schutz der Vögel beim Treffen der Antarktis-Vertragsstaaten im Jahr 2022 gescheitert sind.

Seit der mehr als 45 Jahre andauernden Satellitenüberwachung des Meereises in der Antarktis ist es immer wieder zu einem Schrumpfen der Eisfläche gekommen. Allerdings fallen die vier Jahre mit den geringsten Aufkommen in die vergangenen sieben Jahre, in den Saisons 2021/22 und 2022/23 wurden die niedrigsten Werte erreicht. „Jetzt, im August 2023, liegt die Meereisausdehnung in der Antarktis immer noch weit unter allen bisherigen Aufzeichnungen für diese Jahreszeit“, sagte Caroline Holmes, eine Polar-Klimaforscherin beim British Antarctic Survey.

„Ob diese kontinentweiten Bedingungen symptomatisch für einen anhaltenden Trend sind oder ein eher episodisches Phänomen, ist noch nicht bekannt“, schreiben die Wissenschaftler um Fretwell. Wahrscheinlich hätte das langanhaltende Wetterphänomen La Niña einen Anteil daran gehabt. „Nichtsdestotrotz zeigen unsere Ergebnisse einen klaren Zusammenhang zwischen negativen Meereisanomalien und den Brutausfällen der Kaiserpinguine.“ Künftig könnten solche Ereignisse häufiger werden. Und da die Vögel nicht in allen Regionen der Antarktis ihre Kolonien in meereissichereren Regionen gründen können, müsse künftig mit vielen Brutausfällen gerechnet werden.