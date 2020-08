Laut Gesundheitsministerium : Jede vierte Corona-Neuinfektion in NRW nach Reiserückkehr

Aktualisiert am

Jede vierte Corona-Neuinfektion in NRW nach Reiserückkehr

Die Schulferien im bevölkerungsreichsten Bundesland sind zu Ende. Etwa jede vierte Corona-Neuinfektion in NRW ist derzeit auf Reiserückkehrer zurückzuführen, teilt das Gesundheitsministerium mit.

Reisende am Flughafen Düsseldorf warten auf den Check-In. Bild: AFP

Etwa jede vierte Corona-Neuinfektion in Nordrhein-Westfalen ist derzeit auf Reiserückkehrer zurückzuführen. Das teilte das NRW-Gesundheitsministerium am Montag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf mit. Dabei gehe es sowohl um die Rückkehr von Reisen im Inland als auch aus dem Ausland.

Allein am größten NRW-Airport Düsseldorf waren nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein Westfalen am vergangenen Samstag 71 von gut 1850 Abstrichen im Testzentrum positiv.

Die Corona-Infektionszahlen sind in den vergangenen Wochen bundesweit stetig gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) vermeldete am Mittwoch 1226 neue Infektionen im Vergleich zum Vortag. Das ist der höchste Wert seit Anfang Mai. NRW liegt mit 413 Neuinfektionen und der schlechtesten Entwicklung im Sieben-Tage-Zeitraum weit an der Spitze der Bundesländer.

Die Landesregierung hatte am Dienstag sämtliche Corona-Verordnungen bis Ende August verlängert und zum Teil verschärft. Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat sich in den vergangenen Tagen besorgt über die Entwicklung geäußert und die Bürger ermahnt, weiter die Abstands- und Hygienemaßnahmen einzuhalten.

Als einziges Bundesland startete Nordrhein-Westfalen am Mittwoch mit Maskenpflicht auch im Unterricht ins neue Schuljahr. Ausgenommen sind nur die Grund- und Förderschüler der Primarstufe. Aber auch sie müssen auf den Fluren und dem sonstigen Schulgelände Masken tragen.

Seit Beginn der Corona-Krise haben sich mindestens 218.519 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert, wie das RKI meldete (Datenstand 12.8., 0.00 Uhr).