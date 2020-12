Was für ein Jahr! 2020 hat sich quälend langgezogen und eher angefühlt wie zehn Jahre. Wir sind alle froh, dass es nun fast vorbei ist. Aber für die FAZ.NET-Redaktion war es auch voller spannender Geschichten und die handelten bei weitem nicht nur von Corona. Die eindrücklichsten 25, die uns besonders in Erinnerung geblieben sind und Sie – unsere Leserinnen und Leser – vielleicht am besten unterhalten haben, haben wir hier für Sie gesammelt.

Verfolgen Sie nach, wie die „Megafeuer“ in Australien wüteten, erleben Sie, wie deutsche Astrophysiker am Supercomputer ganze Universen simulieren, lassen Sie in unserer Chronik die Amtszeit von Donald Trump als amerikanischer Präsident Revue passieren und erfahren Sie anhand der Geschichte zweier Zwillingspaare, die nach der Geburt getrennt wurden, wie stark die Gene unser Leben beeinflussen. Wir wünschen Ihnen gute Lektüre!



Felix Hooss & F.A.Z. Multimedia