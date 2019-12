2019 im Rückblick : Die 25 besten Geschichten

Aktualisiert am

Zum Ende des Jahres wollten wir wissen: Welche Geschichten haben die FAZ.NET-Leser 2019 besonders bewegt? Ein kurzer Blick in unsere Auswertungen zeigte, welche Artikel viel gelesen wurden und mit welchen unsere Leser viel Zeit verbrachten, vielleicht, weil sie ihnen neue Einblicke und spannende Sichtweisen auf das Weltgeschehen gegeben haben. Dabei offenbart sich auch, welch großen Anklang lange Lesestücke finden. Die beliebtesten 25 Artikel des Jahres möchten wir Ihnen hier gerne vorstellen. Gute Lektüre!

Ein Stück DDR-Architekturgeschichte

Das ehemalige Fritz-Heckert-Gebiet in Chemnitz hat sich von der sozialistischen Utopie zur postindustriellen Landschaft entwickelt. Was machte das mit den Bewohnern?

Bizarres Kapitel des Kriegs

Erst in diesem Jahr wurde U 23 im Schwarzen Meer entdeckt. Rudolf Arendt, einst Kommandant des U-Boots, erinnert sich: „Wir waren im Schwarzen Meer gefangen wie eine Katze im Sack.“

Das erste Mal auf einem Segelschiff

Kann man sich mit lauter fremden Menschen auf engstem, schwankendem Raum erholen? Ein siebentägiger Segeltörn in der Kvarner Bucht.

Wie der Osten tickt

In Thüringen, Sachsen und Brandenburg wurde im Herbst gewählt. Den Regierungsparteien drohte eine Schlappe, die AfD konnte auf Erfolge hoffen. Was war da los? Eine Reise durch drei Bundesländer.

Ein großer Schritt

Es war der eine, große Schritt: die erste Landung von Menschen auf dem Mond. Wir haben die wichtigsten Stationen der Mission anhand der Dokumentation der Nasa für Sie animiert.

Antike Weltdarstellung

Die „Peutinger-Tafel“ galt lange als eine Art Straßenatlas aus der Römerzeit. Doch eine benutzbare Reisekarte war sie kaum. Und ursprünglich römisch wohl auch nicht.

Trauer um ein Kind

Der Tod des eigenen Kindes ist der schlimmste Schicksalsschlag, den Eltern erleiden können. Als ein Ehepaar ihren Sohn verliert, stellen sich Vater und Mutter jeder auf seine Weise dem Kampf gegen die erdrückende Trauer. Im Interview erinnern sie sich.

In the back of the cellar with Donatella

Sie hat ihr Familienunernehmen zu neuer Bedeutung geführt – und dabei zu sich selbst gefunden. Ein Treffen mit Donatella Versace.

Übernachten im Iglu

Einmal im Leben richtig draußen am Berg – ganz ohne Jagertee, Skihütte und beheizte Gondelsitze: Eine eisige Nacht am Riedbergpass in den Allgäuer Alpen.

Grüne Hölle

Jahrzehntelang profitierte die Eifel vom Motorsport. Doch die teure Formel 1 und ein überdimensionierter Vergnügungspark stürzten den Nürburgring in die Insolvenz. Was passiert heute auf der legendären Rennstrecke?

Lena!

Lange war sie nicht zu hören. 2019 meldete sie sich mit einem neuen Album zurück. Was hat die Sängerin Lena eigentlich die ganze Zeit gemacht?

Von Peenemünde aus ins All?

Wernher von Braun gilt als genialer Konstrukteur jener Raketen, mit denen die Amerikaner vor fünfzig Jahren zum Mond flogen. Aber gerade der Beginn seiner Karriere lässt an der Legende vom Vater der Raumfahrt zweifeln.

Antrieb von oben

Solange Verkehr an fossiler Antriebsenergie hängt, wird sich die Klimaerwärmung nicht aufhalten lassen. Um das zu ändern müssten auch Lastwagen elektrifiziert werden. Mit Hilfe von Oberleitungen könnte das gelingen.

Deutschlands kleinstes Bergwerk

Meißner Porzellan wurde als Weißes Gold berühmt. Um den Rohstoff dafür zu gewinnen, muss man in Deutschlands kleinstes Bergwerk hinabsteigen. Und das ist gar nicht so leicht zu finden.

Am Ursprung der Kälte

Das Jahr begann verhältnismäßig mild. Doch Meteorologen staunten bereits über ein Wetterphänomen, das sich über der Arktis zusammenbraute. Was hatte es damit auf sich?

Altes Handwerk

In einem der ärmsten Länder der Welt werden besonders wertvolle Teppiche hergestellt. Das alte Handwerk ist in Nepal neu erblüht, vor allem wegen des deutschen Designers Jan Kath. Eine Reise zu den Knüpfern in Kathmandu.

Wer den Bären stört

In den Alpen wird es immer wärmer. Das könnte den Winterschlaf der Braunbären stören, die dort wieder zahlreicher vorkommen. Und den Skifahrern Begegnungen der unverhofften Art bescheren.

Militärische Weltmächte

Donald Trump fühlt sich von China bedroht. Doch auch Russland hat mehr Soldaten als Amerika. Ein Vergleich der militärischen Großmächte.

Karl der Große

Karl Lagerfeld, der das Erbe von Coco Chanel neu belebte, starb im Februar. Er war ein ganz anderer Typ als die selbstquälerischen Modekünstler, die sich gerade so mit ihrer Mode ausdrücken können, aber meist nicht mit ihren Worten. Ein berührender Nachruf.

Eine Hymne aufs Solo

Der breitbeinige Gitarrengott hat ausgedient, das Gitarrensolo als Egoshow aufmerksamkeitsgeiler Griffbrettvirtuosen hat es im Mainstream schwer. Doch das heißt nicht, dass es tot ist, im Gegenteil: Es kommt wieder, nur anders.

Enttäuschte Hoffnung

Als Nelson Mandela vor 25 Jahren seine berühmte Rede von einer Nation im Frieden mit sich selbst hielt, war Südafrika voller Hoffnung. Vieles hat sich nicht erfüllt.

Die Gründer von Whatsapp

Milliarden Menschen nutzen Whatsapp. Einer der Gründer kommt aus einem Dorf in der Ukraine. Der andere hadert mit dem Verkauf an Facebook. Die Geschichte des Aufstiegs und die Zahlen hinter dem Wunder.

Schwindendes Eis

Seit Jahrzehnten schwinden fast überall die Gletscher. Satellitenbilder zeigen das Abschmelzen. FAZ.NET präsentiert die dramatischen Aufnahmen im Zeitraffer.

Alt und offline

Deutschland soll digitaler werden. Doch was ist mit den gut 16 Millionen Bürgern, die noch nie im Internet waren? Die Gruppe ist vielfältig: Wissbegierig, unerfahren oder skeptisch. Die meisten Offliner sind Senioren und kommen aus einer analogen Welt – die gerade verschwindet.

Deutschland als Zuhause?

In „No Roots“ sang Alice Merton von ihrer Heimatlosigkeit – und wurde weltbekannt. Wir haben sie in ihrer Geburtsstadt Frankfurt getroffen und über die Sehnsucht nach Wurzeln gesprochen.