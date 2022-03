Deutsche IS-Anhängerinnen : Islamistinnen wegen Kriegsverbrechen in Frankfurt festgenommen

Vier mutmaßliche Islamistinnen, denen unter anderem Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen werden, sind am Frankfurter Flughafen festgenommen worden. Wie der Generalbundesanwalt am Donnerstag mitteilte, handelt es sich um die deutschen Staatsangehörigen Nadine K. und Emilie R., die Deutsch-Marokkanerin Fatiha B. sowie Gülseren T., die ebenfalls die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt. Gegen die vier jungen Frauen bestand bereits ein Haftbefehl. Bei ihrer Einreise am Donnerstag wurden sie schließlich festgenommen.

Nach Angaben der Bundesanwaltschaft werden Nadine K. nicht nur Verbrechen gegen die Menschlichkeit, sondern auch Menschenhandel vorgeworfen. So sei sie im Dezember 2014 ihrem Ehemann nach islamischen Ritus in die Türkei gefolgt, um anschließend in den Irak auszureisen. Dort habe sie sich der Terror-Miliz „Islamischer Staat (IS)“ angeschlossen. Von Frühjahr 2015 an habe sich das Paar in Mossul aufgehalten, auch die gemeinsamen Kinder seien im Sinne der IS-Ideologie erzogen worden. Die Familie lebte den Angaben zufolge in einem Haus, dessen rechtmäßige Bewohner vor dem IS geflohen oder von diesem vertrieben worden seien. In diesem Haus hätten Nadine K. und ihr Ehemann eine große Zahl von Sprengstoff und Waffen gelagert, darunter Handgranaten, Sturmgewehre des Typs Kalaschnikow und eine Glock-Pistole. Zudem richteten sie den Angaben zufolge in dem Haus gegen Bezahlung durch den IS eine Aufnahmestelle für alleinstehende weibliche IS-Angehörige ein und organisierten für sie die Heirat beziehungsweise Scheidungen. Zwischen Ende August 2015 und Frühjahr 2016 sollen Nadine K. und ihr Mann eine jesidische Frau als Sklavin gehalten haben. Mit dem Wissen von Nadine K. habe sich ihr Mann regelmäßig an der Jesidin vergangen.

Im Internet für den IS geworben

Die weitere Beschuldigte Fatiha B. soll gemeinsam mit ihrem Ehemann im September 2013 nach Syrien ausgereist sein. Dort hätten sie sich zuerst der terroristischen Vereinigung „Jabhat al-Nusra“ und im November 2014 dann dem „Islamischen Staat“ angeschlossen. Der IS vergütete dem Ehepaar deren Tätigkeiten für die Organisation laut den Angaben mit einer monatlichen Alimentation.

Emilie R. gilt den Behörden zufolge seit 2013 als Anhängerin des Salafismus. Im Juni 2014 ging sie, damals noch in Deutschland, nach islamischem Ritus die Ehe mit einem Mann ein, der die gleiche Ideologie teilte. Beide reisten im Juli 2014 über die Türkei nach Syrien aus und schlossen sich dem IS an. Während der Ehemann Dienste in verschiedenen Kampfeinheiten der Organisation wahrgenommen haben soll, habe die Beschuldigte für den Haushalt und die gemeinsamen Kinder gesorgt. Hierfür habe die Familie Alimentierungen vom IS erhalten. Schließlich begann Emilie R., ab November 2015 eigenständig im Internet für den IS zu werben, wie der Generalbundesanwalt weiter mitteilte. Insbesondere habe sie versucht, Mädchen und Frauen in Deutschland zu einer Ausreise nach Syrien zu bewegen. Sie habe Ratschläge erteilt, wie eine solche Ausreise sowie eine Heirat mit IS-Kämpfern organisiert werden könne.

Gülseren T. reiste im Dezember 2014 nach Syrien aus, um sich dem IS anzuschließen. Kurz nach ihrer Ankunft heiratete sie einen IS-Kämpfer. Das Paar soll bis März 2019 in verschiedenen syrischen Ortschaften unter der Herrschaft des IS gelebt haben. Die Beschuldigte ermöglichte ihrem Ehemann den Angaben zufolge „dessen Betätigung für die Vereinigung, indem sie den Haushalt führte und die gemeinsamen Kinder betreute. Im Gegenzug erhielt die Familie vom IS eine Alimentation, einschließlich durch Zuweisung einer Wohnung“.

Die Beschuldigten befanden sich bis zu ihrer Rückkehr nach Deutschland in kurdischen Lagern. Sie wurden noch am Donnerstag dem Ermittlungsrichter beim Bundesgerichtshof vorgeführt.