Invasive Arten : Waschbär? Lecker!

Es war ungefähr ein Jahr vor Beginn der Corona-Pandemie, als Jule und Lukas Bosch begannen, mit ihrem Foodtruck durch Berlin zu fahren. Die beiden hauptamtlich selbständigen Unternehmensberater hatten einen Artikel gelesen, der sich mit dem Roten Amerikanischen Sumpfkrebs in den Parkgewässern des Berliner Tiergartens befasste. In dem Artikel stand, der Krebs sei eine invasive Art, ursprünglich aus den USA und ein hierzulande beliebtes, aber oft ausgesetztes Aquariumstier.

Nadine Bös Redakteurin in der Wirtschaft, zuständig für „Beruf und Chance".

Svea Junge Redakteurin in der Wirtschaft.

Er sei zur Plage geworden, weil ihm die natürlichen Fressfeinde fehlten. „Wir haben uns gleich die Frage gestellt: „Warum nicht Berlin als Ökosystem begreifen und Menschen wieder zu Fressfeinden machen?“, erzählt Jule Bosch. In Gesprächen mit befreundeten Köchen stellte sich heraus, dass der Krebs in den USA wirklich als Delikatesse gilt. Kurze Zeit später war die Unternehmensidee geboren: „Wir wollten einen Foodtruck durch die Stadt fahren lassen, in dem wir Tier- und Pflanzenarten auf den Teller bringen, die dem Ökosystem aus Naturschutzgründen entnommen werden müssen.“ Die Boschs wollten dadurch einerseits auf das Problem aufmerksam machen und andererseits Möglichkeiten nachhaltiger Ernährungsformen ergründen.