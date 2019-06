FAZ.NET-Sprinter : Elektroautos ohne Ladesäulen

Widersprüche soweit das Auge reicht: In der E-Mobilität soll es voran gehen, doch es fehlt an Ladesäulen und in der Jugendbewegung Fridays for Future geben Erwachsene den Ton an. Was sonst noch wichtig wird, steht im FAZ.NET-Sprinter.

Es ist schon ein bemerkenswerter Widerspruch: Jedes Mal, wenn man das Elektroauto unterwegs an eine Ladesäule anschließen möchte, ist die schon belegt. Es fehlt an Ladesäulen, rufen die deutschen Autokonzerne. Andererseits aber glauben die Autokonzerne nicht, dass der Aufbau neuer Ladesäulen ein gutes Geschäft wäre – und fordern deshalb, dass der Staat das übernimmt. Ob diese Argumentation nicht doch etwas widersprüchlich ist? Der Autogipfel im Kanzleramt brachte am Montagabend keine konkreten Ergebnisse, nun soll ein „Masterplan“ entwickelt werden, damit es bis 2030 genügend Ladesäulen gibt.

Widersprüche gibt es aber auch anderswo. Zum Beispiel bei den Demonstranten von Fridays for Future. Einerseits heißt es oft, sie seien eine reine Jugendbewegung. Andererseits wären sie ohne erwachsene Hilfe nie so weit gekommen. Schon der erste kleine Klimastreik wurde von sehr erwachsenen Medien in die Welt getragen. Lehrer überreden Schüler, doch an den Demonstrationen teilzunehmen. Wissenschaftler und Eltern gründen Unterstützergruppen. Vielleicht sind die Demonstrationen doch eher Ausdruck eines Teils der Gesellschaft als der kompletten Jugend. Ob die Jugend am Ende tatsächlich so anders tickt als die Erwachsenen, erfahren wir heute in einer Studie über den Gemeinsinn der Jugend.

Und wo wir gerade so nah bei den Grünen sind: Ralf Fücks ist ein Mann, für den das Wort „Vordenker“ nicht richtig passt. Sein Widerspruch: Er war zwar lange für die Grünen aktiv, denkt aber oft in Richtungen, in die ihm die Grünen nie folgen würden – und zwar in spannende Richtungen. Er hat in einem Essay für die F.A.Z. beschrieben, wie das europäische Projekt wieder an Schwung gewinnen kann. In unserem Essay-Podcast trägt Daniel Deckers seinen Beitrag vor.

Und sonst? Der BGH urteilt zu Sicherheitsstandards auf Urlaubsreisen im Ausland. Der Verkehrsminister legt die Maut-Verträge den Parlamentariern offen – allerdings sind die zur Verschwiegenheit verpflichtet. Und das Landgericht Koblenz verkündet heute seine Entscheidung, wem die Burg Rheinfels gehört: der Stadt St. Goar oder dem Chef des Hauses Hohenzollern.

Die Nacht in Kürze

Unser Kollege Reinhard Veser hat sich in Straßburg mit den Abgeordneten des Europarates die Nacht um die Ohren geschlagen: Erst in den frühen Morgenstunden wurde entschieden, dass die Sanktionen gegen Russland aufgehoben werden sollen.

Die Kollegen der „Rheinischen Post“ luden Annegret Kramp-Karrenbauer und Friedrich Merz gestern zu einer Live-Talkrunde ein, bei der sich die beiden einstigen Rivalen harmonisch gaben.

Die Deutschen Fußball-Frauen werden im WM-Viertelfinale gegen Schweden antreten. Gegner der U21-Junioren ist im EM-Halbfinale Rumänien.

