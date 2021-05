Die Hüter von heiligen Wäldern und Naturschützer sehen auch in der Ausbreitung „moderner“ oder „neuer“ Religionen, wie sie es ausdrücken, ein Problem. Zum Islam bekennen sich etwa dreißig Prozent der Bevölkerung in Benin, vor allem im Norden; rund fünfzig Prozent gehören christlichen Glaubensgemeinschaften an, und die sind eher im Süden zu finden. Ihr Besuch einer Moschee oder Kirche schließt üblicherweise nicht aus, dass die Menschen an traditionellen Ritualen und Zeremonien teilnehmen, aber: „Die neuen Kirchen bringen den Jugendlichen bei, dass das Verhalten ihrer Großeltern, ihrer Eltern schlecht sei und diese in die Hölle kämen. Um in den Himmel zu kommen, müssten sie die okkulten Praktiken aufgeben. Es ist also nicht leicht für die Alten, den Jungen die Traditionen, die immer geholfen haben, die Natur zu schützen, näherzubringen“, sagt Mariano Houngbedji. Mit seiner Frau Chrystelle Dakpogan hat er die „Organisation pour le Développement Durable et la Biodiversité“ (ODDB) gegründet, die Gemeinden dabei unterstützt, ihre Wälder nachhaltig zu nutzen, um die Biodiversität zu erhalten.

Zum Beispiel Dékanme im Süden des Landes, dort haben sich einige der älteren Dorfbewohner zusammengetan, um den heiligen Wald Kpékonzoun auf der anderen Seite des Flusses Ouémé zu verwalten. „Die Jugend glaubt, sie müsse sich für eine Sache entscheiden. Dabei sollte die Religion einen doch nicht daran hindern, die Kultur der Vorfahren zu leben. Sie müssen doch ihre Wurzeln respektieren“, sagt Dominic Hounton, ein Mitglied des Verwaltungsrats des Kpékonzoun. Es sei schwierig geworden, Jugendliche zu finden, die sich noch initiieren, sich von den Alten in die Geheimnisse des Waldes einweihen lassen. Zwar bringe man den Gottheiten im Wald noch Opfer dar, aber es sei nicht mehr so wie früher, seiner Meinung nach bleibe das nicht ohne Folgen. „Es regnet nicht mehr so viel, alles ist trocken. Im Fluss gibt es weniger Fische“, führt etwa Rigobert Zounmenou an, der ebenfalls bei der Verwaltung des Waldes hilft. Er glaubt, die Gottheiten hätten den Wald verlassen, weil Nichtinitiierte herkämen und den Wald zerstörten. Um das zu ändern, müsste man sie besänftigen.



Das Ehepaar schätzt die Traditionen und möchte sie lebendig halten, trotzdem bedürfe es parallel dazu eines weiteren Ansatzes: „Wir müssen den Menschen klarmachen, welch hohen Wert der Wald hat, warum er wichtig ist und warum sie ihn schützen sollen, nicht aus Angst, sondern weil er ihnen was bringt. Sie müssen verstehen, was ihnen verloren geht, wenn der Wald abgeholzt oder alle Tiere getötet werden“, sagt Chrystelle Dakpogan. Ihre Organisation arbeitet gezielt mit Jugendlichen, um ihnen den Naturschutz näherzubringen. Ihre Mitarbeiter klären auf und unternehmen mit Stadtkindern Ausflüge in die Wälder. „Damit wollen wir auch der Jugend in den besuchten Gemeinden zeigen, dass Menschen von weit her kommen, nur um ihren Wald zu sehen. Dass es sich also lohnt, ihn zu schützen.“