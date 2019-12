F.A.Z. Sprinter : Das Verfahren ist eröffnet!

In Amerika läuft jetzt offiziell das Impeachment-Verfahren gegen Präsident Trump und in London wird über die Auslieferung von Julian Assange verhandelt. Wo es sonst noch spannend wird, steht im F.A.Z.-Sprinter.

Weihnachten rückt rapide näher, hektisches Treiben herrscht in den Innenstädten. Schließlich sind es nur noch wenige Tage, bis Geschenke ausgepackt und gemeinsam mit Familie und Freunden zu viel gegessen und getrunken wird. Die Bilder vom Berliner Breitscheidplatz sind dabei wohl vielen noch in Erinnerung. Heute vor drei Jahren hat der Attentäter Anis Amri einen Sattelzug in den dortigen Weihnachtsmarkt gelenkt und damit zig Menschen getötet und verletzt. Dass er den Anschlag begehen konnte, liegt an einer „fatalen Mischung aus Fehleinschätzungen und Kommunikationsmängeln“, die auch die Verantwortlichen nicht bestreiten, kommentiert Helene Brubrowski und fragt, was sich seither getan hat.

In Amerika ist die Vorweihnachtszeit zumindest auf dem politischen Parkett noch unruhiger als sonst: Nach einer elfstündigen hitzigen Debatte haben die Abgeordneten des Repräsentantenhauses mehrheitlich für die Einleitung eines Amtsenthebungsverfahrens gegen Präsident Donald Trump gestimmt. Nach Wochen und Monaten, die sich dieses von den Demokraten angestoßene Verfahren wegen Amtsmissbrauchs mit etlichen Anhörungen im Kongress nun schon hinzieht, hat manch einer den ursprünglichen Auslöser schon wieder vergessen. Wie Trump auf die Ukraine verfiel, von der der Präsident nach Erkenntnissen der Demokraten Munition für seinen Wahlkampf erpressen wollte, analysiert Reinhard Veser.

Haben Sie schon alle Geschenke oder wird doch schnell noch online bestellt? Die Bezahlung läuft dabei in den meisten Fällen ebenfalls online ab. Die gute Nachricht ist: Die Zahl der Attacken beim Online-Banking sinkt, allerdings finden die Betrüger immer neue Methoden. Was es zu beachten gibt und wie Sie Ihre Daten besser schützen können, erklärt Kerstin Papon.

Und sonst?

Findet in Berlin eine Plenarsitzung im Bundestag statt, in der es unter anderem um ein Gesetz zur Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren im Verkehrsbereich geht; tagt in Berlin der Koalitionsausschuss von CDU, CSU und SPD erstmals mit den neu gewählten SPD-Vorsitzenden Esken und Walter-Borjans; findet in London eine Gerichtsanhörung im Auslieferungsverfahren des Wikileaks-Gründers Julian Assange an die Vereinigten Staaten statt.

Die Nacht in Kürze

Die deutsche Wirtschaft warnt vor deutlichen Belastungen bei einem höheren CO2-Preis. DIHK und Steuerzahlerbund fordern daher höhere Kompensationen für mittelständische Unternehmen und Pendler als bisher geplant.

Die australischen Behörden haben wegen der anhaltenden Buschbrände den Ausnahmezustand für die Metropole Sydney und den Bundesstaat New South Wales erklärt.

Laut einer neuen Studie geht die Zahl der männlichen Tabaknutzer weltweit erstmals zurück. Die WHO sieht darin eine entscheidende Trendwende.

