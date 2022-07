Highland Park bei Chicago : Tödliche Schüsse bei Feiertags-Parade

Während einer Parade zum Unabhängigkeitstag in den USA, den das Land an jedem 4. Juli feiert, eröffnet ein Schütze das Feuer. Mehrere Menschen sterben, viele weitere werden verletzt.

Bei einer Parade aus Anlass des amerikanischen Unabhängigkeitstages hat ein Unbekannter am Montag in Highland Park (Illinois) das Feuer eröffnet und mindestens sechs Menschen erschossen. Weitere 24 Personen wurden nach ersten Medienberichten bei dem Anschlag etwa 40 Kilometer nördlich von Chicago verletzt.

Der Schütze, angeblich ein Weißer mit langen, schwarzen Haaren im Alter zwischen 18 und 20 Jahren, soll von dem Dach eines Geschäftshauses aus in die Menge geschossen haben. Er konnte nach den Schüssen um kurz nach 10 Uhr (Ortszeit) flüchten. Das Highland Park Police Department und der Sheriff des Bezirks Lake stellten später sein Gewehr sicher.

Augenzeugen beschrieben, wie Hunderte Besucher und Teilnehmer der Parade in Panik gerieten und versuchten, sich in Sicherheit zu bringen. Viele hatten die Schüsse anfangs für Feuerwerkskörper gehalten, die am Independence Day, dem 4. Juli, in den Vereinigten Staaten traditionell gezündet werden. „An einem Tag, an dem wir das Miteinander und die Freiheit feiern sollten, trauern wir um den tragischen Verlust von Leben“, sagte die Bürgermeisterin von Highland Park, Nancy Rotering, bei einer Pressekonferenz einige Stunden nach dem Anschlag.

Die etwa 30.000 Bewohner große Stadt gehört zu den wohlhabenderen Vororten Chicagos und ist für Bauten einflussreicher Architekten wie Frank Lloyd Wright, Howard Van Doren Shaw und David Adler bekannt.