F.A.Z.-Newsletter : Grenzkontrollen und andere Corona-Lösungen

Arbeiten und lernen von daheim, Kontrollen an den Grenzen: Die Bekämpfung des Coronavirus schränkt das öffentliche Leben hierzulande immer weiter ein. Was sonst noch wichtig werden könnte, steht im F.A.Z.-Newsletter für Deutschland.

„Meine Erfahrung: Sie können ein Ministerium auch von Zuhause aus führen“, sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer, als er Details zu den Grenzschließungen bekannt gab, die ab heute Morgen, 8 Uhr, wirksam sind. Der Hintergrund: Nachdem Seehofer Kontakt mit einer Person aus dem Umfeld eines Corona-Infizierten gehabt hatte, rieten ihm Ärzte – trotz eines negativen Testergebnisses –, die Öffentlichkeit zu meiden. Was von Zuhause aus alles möglich ist, ja möglich sein muss, werden viele in dieser Woche auf besondere Weise erfahren: Homeoffice am Küchentisch, Kinderbetreuung ohne Kitas, Schulen und Großeltern, Verzicht auf soziale Kontakte und Reisen. Letztere werden durch Kontrollen an den Grenzen zu Frankreich, der Schweiz, Österreich, Luxemburg und Dänemark nun stark eingeschränkt. Reisende ohne triftigen Reisegrund dürfen die Grenze vorübergehend nicht mehr passieren, ausgenommen sind Berufspendler und der Warenverkehr. Wie lange die Maßnahme gelten soll, war zunächst nicht klar.

Über diese und weitere Entwicklungen halten wir Sie wie gewohnt in unserem Liveblog und auf FAZ.NET auf dem Laufenden. Wie hoch die Ansteckungsgefahr beim Einkaufen ist und was es bringt, außer Haus Handschuhe zu tragen, erklärt Lucia Schmidt. Vor welchen Betrugsmaschen Sie im Zusammenhang mit der Corona-Krise gefeit sein sollten, lesen Sie hier. In Berlin tagen ab heute zwei Krisenstäbe: der bisherige, der sich um operative Angelegenheiten kümmert, und ein neuer auf Ministerebene, den die Kanzlerin leitet. Er soll angesichts eingeschränkter Flug- und Zugverbindungen auch über mögliche Rückholaktionen für Deutsche im benachbarten Ausland beraten. Bayern, wo bisher vier Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben, will heute den Katastrophenfall ausrufen, um weitere Maßnahmen im Kampf gegen das Virus einleiten zu können.

