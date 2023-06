Solche Debatten in und außerhalb der Parlamente sind in den nächsten Wochen nicht zu erwarten, wenn die Kameraautos von Google erstmals wieder für Street View durch die Städte und Gemeinden fahren. 15 Jahre nach den ersten Aufnahmen und 13 Jahre nachdem sie online gingen, werden sie nun in ganz Deutschland aktualisiert. Wann konkret die Fahrzeuge mit den Kugelkameras auf dem Dach durch welche Orte fahren, verrät der Internetkonzern aber sicherheitshalber nicht. Auf der eigenen Website wird nur der Zeitraum Juni bis Oktober genannt. Zwar sind auch in früheren Jahren vorher Google-Fahrzeuge immer wieder zu sichten gewesen, doch diese glichen nur die Straßenverläufe mit Routenplaner Google Maps ab und machten keine Fotos für Street View.