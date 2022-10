Aktualisiert am

Bahnverkehr in Norddeutschland läuft wieder an

Störung des Zugfunks behoben : Bahnverkehr in Norddeutschland läuft wieder an

Am Samstagmorgen hat eine Störung des Zugfunks den gesamten Fernverkehr und Teile des Nahverkehrs in Norddeutschland lahmgelegt. Nach Angaben der Bahn verkehren nun wieder Züge. Verspätungen und Ausfälle seien weiter möglich.

Reisende steigen in einen ICE im Hauptbahnhof von Berlin. Bild: dpa

Die Störung bei der Bahn in Norddeutschland ist nach Unternehmensangaben behoben. „Der Fernverkehr in den betroffenen Bereichen läuft aktuell wieder an“, schreibt die Bahn auf ihrer Website. Aufgrund der Nachwirkungen könne es allerdings weiter zu Verspätungen und Ausfällen kommen. Mit einer hohen Auslastung der ersten verkehrenden Züge sei zu rechnen, so das Unternehmen.

Unzählige Reisende waren am Samstagmorgen an den Bahnhöfen gestrandet, weil der komplette Fernverkehr und teils auch der Regionalverkehr in weiten Teilen Norddeutschlands eingestellt waren. Betroffen waren Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein, wie die Bahn bei Twitter schrieb.

Im internationalen Zugverkehr fielen IC-Züge von/nach Berlin Richtung Amsterdam komplett aus.

Das Unternehmen empfahl Reisenden, die zwischen Berlin und Nordrhein-Westfalen sowie zwischen Berlin und Baden-Württemberg oder der Schweiz unterwegs waren, Verbindungen über Erfurt und Frankfurt/Main zu nutzen.

Grund für das Chaos war nach Bahn-Angaben eine technische Störung des Zugfunks. Was genau dazu führte, blieb vorerst offen.

Generell empfahl die Bahn ihren Reisenden, sich kurz vor geplanten Fahrten über www.bahn.de/reiseauskunft, über die App „DB Navigator“ oder telefonisch unter 030/2970 zu informieren. Auf der Bahn-Website hieß es: „Sobald uns neue Informationen vorliegen, werden wir Sie an dieser Stelle auf dem Laufenden halten.“