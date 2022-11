Zug hält nicht in Wolfsburg : Was hat die Bahn gegen VW?

Am Montagabend hat ein ICE den Halt in Wolfsburg einfach ausgelassen – und das nicht zum ersten Mal. Dafür kann es eigentlich nur einen Grund geben.

Es gibt kaum ein Unternehmen in Deutschland, das rund um die Uhr mehr Kundenkontakte hat als die Deutsche Bahn. Täglich bewegt der Verkehrskonzern acht Millionen Menschen. Täglich fahren auf dem 33 .400 Kilometer langen Gleisnetz 23 .500 Züge von einem der 5300 Bahnhöfe zum nächsten. Und das nach einem exakt auf die Minute getakteten Fahrplan. Einem Plan, der zwar zeitlich immer seltener eingehalten wird, aber wenigstens doch örtlich. Deswegen ist es keine Nachricht, wenn sich ein Zug verspätet. Wenn aber ein Lokführer einfach mal einen Halt auslässt, ist die Aufregung groß.

Thiemo Heeg Redakteur in der Wirtschaft.



Wie am vergangenen Montag. Allabendlich fährt ICE 947 um 19.27 Uhr auf Gleis fünf des Kölner Hauptbahnhofs ab und kommt um 0.20 Uhr am Gleis zwei des Berliner Hauptbahnhofs an; es ist der letzte ICE des Tages vom Rhein an die Spree. Nicht alle wollen nach Berlin. Zumindest hat die Bahn für 23.04 Uhr den Bahnhof Wolfsburg als Halt im Fahrplan vor­gesehen. Warum der Lokführer im ICE 947 am Montag einfach durchfuhr, das hat die Bahn bislang nicht aufgeklärt. Der Vorfall werde intern noch geprüft, hieß es nur.

Also ist man auf Spekulationen angewiesen. Wollte der Zugführer einfach schnell in den Feierabend? Nein – die Bahn vertraut auf das Pflichtbewusstsein ihrer Mitarbeiter und wir auch. Wollte er eine Ver­spätung aufholen? Das wäre zwar pflichtbewusst der Mehrheit der Berlin-Reisenden gegenüber, den Wolfsburgern gegenüber aber nicht. (Und teuer für die DB, zumal die mit Taxis zurückfahren durften.)

Bleibt also nur eines übrig: Die DB wollte einfach mal VW zeigen, wer künftig das verkehrliche Sagen hat. In Wolfsburg sitzt die Zentrale des Volkswagen-Konzerns, des größten europäischen Automobilherstellers. Wolfsburg ist die Autostadt in Deutschland, und das Auto bekanntermaßen der große Konkurrent der Bahn. Spricht etwas dagegen, einen kleinen Nadelstich zu setzen und Wolfsburg links liegen zu lassen? Das Ereignis vom Montagabend ist zumindest kein Einzelfall. In den vergangenen Jahren soll es schon mehrfach vorgekommen sein, dass Züge einfach ohne den vorgesehenen Halt durch Wolfsburg gefahren sind. Der nächste Schritt wäre, die VW-Stadt ganz aus dem Fahrplan zu streichen. Aber so fortschrittlich ist man im Bahntower dann wohl nicht.