Exportregeln gelockert : Illegales Holz aus Brasilien

Aktualisiert am

Im vergangenen Jahr sollen aus Brasilien Tausende Ladungen mit Tropenholz ins Ausland exportiert worden sein, die keine Bewilligung der brasilianischen Umweltbehörde hatten. Das geht aus einem Bericht der Agentur Reuters hervor, der sich auf zwei Quellen in den Kontrollinstanzen beruft. Die nichtautorisierten Holzexporte waren den Zollbehörden in Europa und den Vereinigten Staaten aufgefallen. Sie machten die brasilianischen Behörden darauf aufmerksam. Die Umweltbehörde autorisierte die Exporte nachträglich. Laut einem Dokument änderte der Leiter der brasilianischen Umweltbehörde (Ibama) daraufhin die Regulierung dahingehend, dass keine vorrangige Inspektion der Hölzer mehr für deren Export notwendig war.

Tjerk Brühwiller Freier Berichterstatter für Lateinamerika mit Sitz in São Paulo. F.A.Z.



Solche Änderungen schränken demnach die Möglichkeit ein, illegal geschlagenes Holz ausfindig zu machen und den Export zu verhindern. Bisher musste Ibama für alle Holzexporte eine Genehmigung erteilen, bevor sie den Hafen verlassen. Die meisten Ladungen benötigten lediglich die geforderten Unterlagen. Daneben wurden aber auch Stichproben gemacht, um Ladungen abzufangen, die neben dem legal geschlagenen Holz verbotene Hölzer oder Stämme ohne Herkunftsbestätigung enthielten.

Es handelt sich laut den Quellen nicht um einzelne Schiffsladungen ohne Bewilligung, sondern um Hunderte. Allein im Bundesstaat Pará soll mehr als die Hälfte der insgesamt 3.000 Ladungen des vergangenen Jahres das Land ohne Bewilligung verlassen haben. Das entspricht einer Menge von rund 27.000 Kubikmeter Holz. Unternehmen hatten Genehmigungen für diese Lieferungen beantragt, diese jedoch vor der Autorisierung exportiert. Andere Schiffsladungen verließen das Land, ohne eine Genehmigung einzuholen. Exporte gingen unter anderem auch nach Deutschland.

Fortschreitende Entwaldung

Der Bundesstaat Pará, aus dem die meisten nicht autorisierten Holzexporte kommen, ist eine der Regionen, in denen die Entwaldung am stärksten fortschreitet. Zwischen Juli 2018 und Juli 2019 wurden dort fast 4.000 Quadratkilometer Wald zerstört. Dabei dringen Holzfäller in unberührte Gebiete vor. Die Zugangswege werden anschließend von Viehzüchtern genutzt, die sich über die restliche Waldfläche hermachen.

Brasilien war 2018 laut den Vereinten Nationen der neuntgrößte Exporteur von Forstprodukten. Das brasilianische Gesetz verlangt, dass private Landbesitzer im Regenwald mindestens 80 Prozent der natürlichen Vegetation erhalten. In den vergangenen Jahren wurden an Holzproduzenten Konzessionen vergeben, um in Nationalforsten unter Auflagen Holzwirtschaft zu betreiben. Das Holz trägt internationale Qualitätssiegel. Eine verringerte Kontrolle des illegalen Holzeinschlags geht auch zu Lasten dieser Produzenten.