Zeitumstellung : In Deutschland gilt wieder die Normalzeit

Zurück in den Wintermodus: Heute Nacht endet in Deutschland die Sommerzeit. Ab sofort wird es morgens wieder früher hell und abends eher dunkel.

In der Nacht auf Sonntag wird in Deutschland die Uhr um 3 Uhr auf 2 Uhr zurückgestellt. Bild: dpa

Es ist die längste Nacht des Jahres: Um 03.00 Uhr morgens werden die Uhren um eine Stunde auf die mitteleuropäische Zeit zurückgestellt. Nach der Umstellung auf die Normalzeit, auch Winterzeit genannt, wird es morgens wieder früher hell und dafür abends eher dunkel.

Der halbjährliche Wechsel zwischen Sommer- und Winterzeit ist unbeliebt, aber es ist kein Ende in Sicht. Zwar hat die EU-Kommission einen Vorschlag gemacht, wie die Umstellung abgeschafft werden könnte, aber die Staaten der Europäischen Union können sich nicht einigen. So liegt das Vorhaben seit längerem in Brüssel auf Eis.

Die Zeitumstellung war 1980 nach einer Pause in Deutschland wieder eingeführt worden. Unter dem Eindruck der Ölkrise von 1973 hatte man damals die Hoffnung, so Energie sparen zu können. Ein weiterer Grund war die Anpassung an die Nachbarländer, die diese Regelung schon hatten. Die Hoffnung, signifikant Energie einzusparen, erfüllte sich Experten zufolge aber nicht. Zudem klagen besonders in den ersten Tagen nach der Zeitumstellung viele Menschen über Schlafprobleme.