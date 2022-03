Zeitumstellung : Ab Sonntag gilt die Sommerzeit

Aktualisiert am

Die Zeitumstellung ist ein besonders in Deutschland unbeliebtes Ritual. Die Gründe sind eigentlich längst hinfällig. Die Sommerzeit sorgt durchaus für Probleme.

Zweimal im Jahr dreht Deutschland an der Uhr. Bild: dpa

Es ist wieder so weit: Am 27. März werden die Uhren umgestellt. Am Sonntag beginnt dann die Sommerzeit, obwohl die Abschaffung der Zeitumstellung immer wieder diskutiert wird.

Was bringt die Zeitumstellung?

Die Zeitumstellung wurde eingeführt, um Energie zu sparen. Wenn es eine Stunde länger taghell ist, ist der Verbrauch für Strom geringer. So zumindest der Plan.

Warum soll die Zeitumstellung abgeschafft werden?

Die Energiespareffekte sind jedoch umstritten und sollen kaum nachweisbar sein. Im Sommer werde zwar durchaus weniger Energie für Licht verbraucht. Dafür werde im Frühjahr und Herbst morgens mehr geheizt.

Die Deutschen sind keine Fans der Zeitumstellung. In Umfragen sprechen sich regelmäßig rund drei Viertel der Befragten für eine Abschaffung aus und beschweren sich über die „geklaute Stunde“ im Frühjahr.

In diesem Jahr scheint die halbjährliche Debatte über Sinn und Zweck dieser Maßnahme angesichts des Ukraine-Kriegs sehr viel kleiner oder ganz auszufallen. Physiker Andreas Bauch von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) in Braunschweig, die für die Übermittlung der gesetzlichen Zeit in Deutschland zuständig ist, nimmt keine Politiker-Stimmen zu dem Thema wahr. Auch blieben die sonst üblichen Anfragen an seine Behörde weitestgehend aus.

Was ist die Normalzeit?

Zu Beginn der Sommerzeit – also im März – wird die Uhr von zwei Uhr auf drei Uhr vorgestellt. Im Oktober startet die Normalzeit, indem die Uhren von drei auf zwei Uhr zurückgestellt werden. Die sogenannte Winterzeit ist die Normalzeit, die Mitteleuropäische Zeit (MEZ). Sie dauert fünf Monate, von Ende Oktober bis Ende März. Die übrigen sieben Monate gilt die Sommerzeit (MESZ). Zeitumstellung ist immer in der Nacht auf den letzten Sonntag im Oktober beziehungsweise in der Nacht auf den letzten Sonntag im März.

Welche Probleme können durch die Zeitumstellung entstehen?

Die Zeitumstellung hat Auswirkungen auf den Biorhythmus der Menschen. Doch die Sommerzeit kann auch Tiere verwirren. Das führt meist dann zu Problemen, wenn sie auf Menschen treffen. Milchkühe sollten stets zur gleichen Zeit gemolken und gefüttert werden. Um die Tiere an die neuen Arbeits- und Aufstehzeiten der Menschen zu gewöhnen, passen manche Betriebe die Melkzeit nach und nach dem neuen Rhythmus an und beginnen zwei Wochen vor der Zeitumstellung, die Kühe Tag für Tag fünf Minuten früher zu melken. Pünktlich zur Zeitumstellung sind Mensch und Tier dann im selben Biorhythmus.

Auch Wildtiere orientieren sich weniger an der angezeigten Uhrzeit auf Smartphone und Armbanduhr als an Tageslicht und Dämmerung. Rehe und anderes Wild überqueren Straßen bevorzugt während der Dämmerung. Darauf weist der ADAC Autofahrerinnen und Autofahrer hin. Fällt der Berufsverkehr zwischen 6 und 7 Uhr in den Tagesanbruch, bestehe erhöhte Kollisionsgefahr. Nicht von ungefähr sei die Zahl der bei einem Unfall getöteten Rehe im April besonders groß.

Der Technik macht die Umstellung der Uhren keine Probleme. Die genaue Zeit geben die Atomuhren der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig vor. Funkuhren passen sich automatisch an. Längst Routine ist die Zeitumstellung auch für die Deutsche Bahn.

Wann soll die Zeitumstellung abgeschafft werden?

Die EU diskutiert seit langem über ein Ende der Zeitumstellung. 2018 sollte es so weit sein, die EU-Kommission legte einen entsprechenden Gesetzentwurf vor. Auch das Europäische Parlament stimmte zu, verschob aber das für 2019 geplante Ende der Zeitumstellung auf 2021. Doch die Mitgliedsstaaten zogen nicht mit. Damit liegen die Pläne auf Eis.

Warum ist die Zeitumstellung noch nicht abgeschafft?

Die EU-Länder sind sich uneinig, welche Zeit abgeschafft werden soll: die auch Normalzeit genannte Winterzeit oder doch die Sommerzeit. Einige EU-Länder wollen die Zeitumstellung überhaupt nicht abschaffen. Einen Flickenteppich aus mehreren Zeitzonen will die EU vermeiden.

Auch ein Kompromissvorschlag steht im Raum. Biljana Borzan aus Kroatien, stellvertretende Fraktionschefin der Sozialdemokraten im EU-Parlament, soll der EU-Kommission vorgeschlagen haben, die Uhren in Zukunft nur noch um eine halbe Stunde zu verstellen. Dann wäre es immer 12.30 Uhr, wenn die Sonne am höchsten steht, und nicht wie bisher 12.00 Uhr im Winter und 13.00 Uhr im Sommer. Die Erfolgsaussichten mit einer halben Stunde dürften aber gegen null tendieren.