Im vergangenen Jahr : So wenige Verkehrstote in Deutschland wie nie

Im Jahr 2019 sind bei Unfällen auf den deutschen Straßen 3046 Menschen gestorben – so wenige wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnung. Für eine Gruppe ist es in den letzten zehn Jahren jedoch deutlich gefährlicher geworden.

Die Polizei erfasste im Jahr 2019 auf den deutschen Straßen 2,7 Millionen Verkehrsunfälle, so viele wie noch nie seit 1991. Bild: dpa

Im vergangenen Jahr sind 3046 Menschen bei Verkehrsunfällen in Deutschland gestorben, das ist der niedrigste Stand seit Beginn der Statistik vor mehr als 60 Jahren. Wie das Statistische Bundesamt bei der Veröffentlichung der endgültigen Zahlen am Dienstag weiter mitteilte, ging die Zahl der Verkehrstoten im Vergleich zum Vorjahr um sieben Prozent (229 Menschen) zurück. Bereits im Februar hatten die Statistiker vorläufige Zahlen veröffentlicht, die leicht von den jetzigen endgültigen Werten abwichen.

Gleichzeitig erfasste die Polizei auf den deutschen Straßen 2,7 Millionen Verkehrsunfälle, so viele wie noch nie seit 1991. Die Zahl der Verletzten sank im Vergleich zum Vorjahr um drei Prozent auch 384.000. Auch im Jahr 2019 waren die meisten Verkehrstoten PKW-Insassen: 1364 Menschen kamen im Auto ums Leben, 605 auf einem Kraftrad, 445 auf dem Fahrrad. 417 der Verkehrstoten waren Fußgänger und 152 Insassen von Güterkraftfahrzeugen.

Im Vergleich zu 2010 ist die Zahl der Verkehrstoten um 16,5 Prozent gesunken. Die Zahl der getöteten Pkw-Insassen lag 2019 um 25,9 Prozent niedriger als im Jahr 2010. Bei Menschen, die auf einem Kraftrad wie einem Mofa oder Motorrad ums Leben kamen, sowie bei Fußgängern fielen die Rückgänge mit 14,7 Prozent beziehungsweise 12,4 Prozent geringer aus. Die Zahl der getöteten Radfahrer ist dagegen seit 2010 um 16,8 Prozent gestiegen.

Die Zahl der Verkehrstoten insgesamt sinkt jedoch seit Jahrzehnten – mit kleinen Ausreißern. 1970 war mit mehr als 21.000 Verkehrstoten der bisherige Spitzenwert erreicht worden. In der Europäischen Union liegt Deutschland im Jahr 2019 mit 37 Verkehrstoten je 1 Million Einwohnerinnen und Einwohner gemeinsam mit Finnland auf Rang neun. Die Zahlen reichen von 22 Toten je 1 Million in Schweden bis zu 96 Toten in Rumänien.