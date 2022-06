Pandemie im Mittelalter : Stammte der Schwarze Tod aus Zentralasien?

Die Tian Shan-Berge in Kirgisistan: In dieser Region soll das Pest-Genom im 14. Jahrhundert vom Tier auf den Menschen übergesprungen sein. Bild: via REUTERS

Der Schwarze Tod, die größte Pandemie in der Menschheitsgeschichte, ist nach neuesten Erkenntnissen im 14. Jahrhundert von Zentalasien ausgegangen. Einem internationalen Forschungsteam sei es mit Hilfe von DNA-Analysen gelungen, den Ursprung der großen Pestepidemie in einem Gebiet nahe des Yssykköl-Sees im heutigen Kirgisistan zu verorten. Dort habe es innerhalb einer lokalen Handelsgemeinschaft in den Jahren 1338 und 1339 den vermutlich ersten Pestausbruch gegeben, teilte das Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie am Mittwoch in Leipzig mit. Bislang wurde der Ausbruch der Pest vielfach in Ostasien, speziell in China, verortet.

Die große mittelalterliche Pest wurde durch das Bakterium Yersinia pestis verursacht und wütete in Europa zwischen 1346 und 1353. Sie hatte immense demografische und gesellschaftliche Auswirkungen. 1347 gelangte sie erstmals über Handelsschiffe aus dem Schwarzen Meer aus den Siedlungsgebieten der „Goldenen Horde“, einem Teil des Mongolenreichs, in den Mittelmeerraum. Die Krankheit raffte in einem einzigen großen Ausbruch, der als Schwarzer Tod bekannt wurde, bis zu 60 Prozent der Bevölkerung dahin. Diese erste Infektionswelle weitete sich zu einer 500 Jahre andauernden Pandemie aus, die bis ins frühe 19. Jahrhundert andauerte.

Wissenschaftler aus Leipzig, Tübingen und von der University of Stirling in Großbritannien stützen ihre neue Theorie jetzt auf archäologische Funde aus Zentralasien sowie Analysen alter Yersinia-pestis-Genome. Bei Ausgrabungen nahe des Yssykköl-Sees im heutigen Kirgisistan waren vor fast 140 Jahren Grabsteine gefunden worden, deren Inschriften darauf hindeuten, dass diese Menschen einer unbekannten Epidemie zum Opfer gefallen waren. Das internationale Forschungsteam konnte bei Personen, die laut Grabsteininschrift im Jahre 1338 verstorben waren, DNA des Pestbakteriums nachweisen.

Mehr zum Thema 1/

Zum möglichen Ursprung der Pest schreiben die Wissenschaftler, dass das Pest-Bakterium in wilden Nagetierpopulationen auf der ganzen Welt vorkommt. „Moderne, mit dem alten Stamm am engsten verwandte Stämme finden wir heute in Pestreservoirs rund um das Tian Shan-Gebirge, also ganz in der Nähe des Fundortes dieses alten Stammes. Der Vorfahre des Schwarzen Todes scheint also in Zentralasien entstanden zu sein“, erklärt Johannes Krause, Hauptautor der Studie und Direktor am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie.