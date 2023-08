Sie stehen besonders in der Kritik: Ein Kreuzfahrtschiff fährt am Markusplatz vorbei. Bild: dpa

Die Erwägungen der UNESCO, die Altstadt und die Lagune von Venedig auf die Liste des „bedrohten Weltkulturerbes“ zu setzen, hat in Italien heftige Reaktionen hervorgerufen. Am Montag hatte die UN-Kulturorganisation in Paris eine entsprechende Empfehlung für die Sitzung des Welterbe-Rates der UNESCO-Mitgliedstaaten im September in Riad in Saudi-Arabien ausgesprochen. Während Umweltschützer den Schritt als überfällig bezeichneten, zogen Politiker generell die Glaubwürdigkeit der UN-Organisation in Frage.

Durch den Massentourismus, einen Bauboom auf dem nahen Festland und den Klimawandel drohten der Lagunenstadt „irreversible“ Schäden, falls die Behörden nicht mehr zum Schutz der Serenissima unternähmen, begründeten die Gutachter ihre Empfehlung. Die Kombination von menschengemachten und natürlichen Faktoren beschädige in Venedig die Bausubstanz und lasse das Stadtgebiet „verfallen“, teilte die UNESCO in der Begründung ihrer Empfehlung mit. Viele dieser Probleme seien seit Jahren bekannt, Italien erreiche aber insgesamt „keine nennenswerten Fortschritte“ bei deren Bewältigung. Die von der Regierung vorgeschlagenen Maßnahmen seien „unzureichend“, tadelte die UN-Organisation. Behörden und Zivilgesellschaft müssten mehr Engagement zeigen, um den „außergewöhnlichen universellen Wert“ der Altstadt und ihrer Lagunen zu schützen und zu erhalten.

Venedig und seine berühmte Lagune stehen seit 1987 auf der Liste des Weltkulturerbes der UNESCO. Vor allem in den Herbst- und Wintermonaten wurde die Altstadt immer wieder von Hochwasser überflutet. Im November 2019 hatte eine Rekordflut verheerende Schäden angerichtet. Inzwischen ist das MOSE-Flutsperrwerk einsatzfähig und hat seit weitere Überflutungen der Altstadt verhindert. Schon vor zwei Jahren hatten Experten der UNESCO geurteilt, die Probleme in der Stadt rechtfertigten es, Venedig auf die sogenannte Rote Liste zu setzen. Das zuständige Komitee der Organisation entschied dann aber anders. Weltweit gibt es 1157 Welterbestätten in 167 Ländern, Italien verfügt mit 53 Stätten über so viele wie kein anderes Land, hinzu kommen fünf Stätten des Weltnaturerbes.

Manche sehen die Stadt schon länger gefährdet

Lidia Fersuoch, von 2009 bis 2020 Präsidentin der Venedig-Sektion des gemeinnützigen Verbands zum Schutz des Kunst- und Naturerbes „Italia Nostra“, erinnerte gegenüber der Zeitung „La Repubblica“ daran, dass ihre Stiftung schon 2011 bei der UNESCO wegen der Gefährdung Venedigs interveniert habe. Die UN-Organisation habe aber auf die Warnungen viel zu spät reagiert.

Der Philosoph und ehemalige Bürgermeister von Venedig, Massimo Cacciari, wies die Empfehlung der UNESCO entschieden zurück, Venedig auf die Rote Liste zu setzen. „Die UNESCO ist eine der teuersten und überflüssigsten Organisationen der Welt“, sagte Cacciari der Nachrichtenagentur AdnKronos. Es würden reihenweise nutzlose Gutachten produziert, aber kein Geld zur Behebung der wirklichen Probleme zur Verfügung gestellt.

Vom Übertourismus seien auch Städte wie Florenz und Rom betroffen, die ebenfalls zum UNESCO-Weltkulturerbe zählen. Die italienische Volkswirtschaft basiere zu fast 20 Prozent auf dem Fremdenverkehr, sagte Cacciari. „Und glücklicherweise haben wir den Tourismus. Sollen wir auch noch den Fremdenverkehr verlieren, weil der nach Ansicht der UNESCO schädlich ist, nachdem wir schon die chemische und die Elektroindustrie, den Maschinenbau und die Autoindustrie verloren haben?“