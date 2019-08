Segeltörn über den Atlantik : Das Greta-Paradox

Ist die Reise nach New York im Segelboot wirklich so klimafreundlich wie gedacht? Die Aktivistin und ihr Vater hätten sich womöglich besser in ein Flugzeug gesetzt.

Ein Selfie für Instagram: Boris Herrmann (l-r), Skipper, Nathan Grossman, Filmemacher, Pierre Casiraghi, Co-Skipper, Greta Thunberg und ihren Vater Svante Thunberg auf Hoher See an Bord Rennjacht «Malizia» Bild: dpa

Greta Thunberg geht es gut. Überraschend gut. Die ersten beiden recht stürmischen Tage und Nächte an Bord der „Malizia“ hat die 16 Jahre alte Schwedin ohne größere Anzeichen von Seekrankheit überstanden. Am Freitag durfte sie sich zudem über einen sonnigen Mittag auf dem Ozean freuen – einige hundert Kilometer vom spanischen Festland entfernt, bei etwa 23 Grad Lufttemperatur und leichtem Seegang.

Seit Mittwoch segelt die Klima-Aktivistin gemeinsam mit ihrem Vater Svante, einem Kameramann sowie den beiden Profiskippern Boris Herrmann aus Hamburg und Pierre Casiraghi aus Monaco über den Nordatlantik nach New York. Knapp 2500 Seemeilen und etwa zwölf Tage sind es noch bis zur Metropole an der amerikanischen Ostküste, wo die Jugendliche Ende September am UN-Klimagipfel teilnehmen will. Danach reist sie hauptsächlich mit dem Zug nach Südamerika, um im Dezember auf der Weltklimakonferenz in Santiago de Chile dabei zu sein. Die Rückreise nach Europa plant Thunberg erst für das Frühjahr 2020 – auf welchem Weg sie das tut, ist noch offen.

Möglicherweise werden sich die Klimaschützerin und ihr Team dann noch einmal verstärkt Gedanken darüber machen, wie und mit welchem PR-Aufwand Thunberg – die angibt, immer möglichst emissionsfrei reisen zu wollen und deswegen auf das Flugzeug verzichtet – ihre mehrere tausend Kilometer lange Reise zurück nach Schweden antreten wird. Denn die knapp zwei Wochen dauernde Überfahrt mit der „Malizia“ über den Nordatlantik ohne jeglichen Komfort hat zwar nur wenig mit entspanntem Urlaub auf einem Hightech-Spielzeug für Reiche und Schöne zu tun – mit Klimaschutz allerdings auch nicht.

Schon gleich nach Bekanntwerden der Zusammenarbeit mit dem zum Yachtklub von Monaco gehörenden Team der „Malizia“ wurde die Ökofreundlichkeit der Kampagne in Zweifel gezogen. Nach dem Ablegen vor drei Tagen sorgt bei vielen Greta-Kritikern nun besonders eine andere Tatsache für Wut, Häme und Spott: Herrmann und Casiraghi werden nicht selbst in der Rennyacht zurück nach Europa segeln, nachdem sie ihre Passagiere direkt unterhalb des Freedom Towers in Manhattan wieder an Land gebracht haben.

Sechs Flüge nötig, um nach New York zu segeln

„Es stimmt: Zwei unserer Mitarbeiter sind bereits in New York, um organisatorische Dinge abzuklären. Zwei weitere kommen noch hinzu, damit die Yacht von diesen vier Personen sicher zurück nach Europa gesegelt werden kann“, sagt „Malizia“-Pressesprecher Andreas Kling am Freitag. Weil eine so lange Überfahrt körperlich und psychisch sehr anstrengend sei und sowohl Herrmann, der im kommenden Jahr als erster Deutscher an einer der härtesten Regatten der Welt teilnehmen will, als auch Casiraghi, der Sohn von Prinzessin Caroline von Hannover und Miteigentümer der Helikopterfirma Monacair, noch weiteren Verpflichtungen nachkommen müssten, habe es keine bessere Lösung gegeben.