Wer in Spanien noch nicht im Urlaub ist, der zieht sich in diesen Tagen in ei­ne lange Siesta zurück. Seit Wochenbeginn überrollt die zweite große Hitzewelle das Land mit Temperaturen von fast 45 Grad in Andalusien am Montag.

Doch für viele Spanier ist die lange Mittagspause mehr Segen als Fluch. Denn sie arbeiten längst in kli­matisierten Büros und Betrieben, die trotzdem mindestens zwischen 14 und 16 Uhr schließen, oft noch länger. Wer nicht nach Hause kann, muss sehen, wie er die verordnete Freizeit überbrückt. Chefs nutzen sie gern für ausgedehnte Geschäftsessen. Den restlichen Angestellten bleibt oft nichts anderes übrig, als auf eigene Kosten in einem klimatisierten Lokal einzukehren.