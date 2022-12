100 Tage Charles III. : Mit einem Kern aus Stahl

Charles III. hätte sich vermutlich eine andere Debatte zu seinem 100-Tage-Jubiläum gewünscht als die über den ­tiefer werdenden Riss in seiner Familie. Öffentlich zeigt der König in diesen Tagen eine steife Oberlippe und lässt die Netflix-Dokumentation seines Sohns Harry nahezu unkommentiert. Aber die kalibrierten Vorwürfe und die gewaltige Aufmerksamkeit der Medien zeigen ihm an, dass ihm dieses Theater noch eine Weile treu bleiben wird.

Die „Times“ schrieb bereits von einer „Regent­schaft im Schatten von Netflix“, denn Charles’ erste Wochen auf dem Thron waren ja auch schon von der amerikanischen Streaming-Plattform be­gleitet worden. In der aktuellen Staffel der Serie „The Crown“ geht es um den ­mittelalten Charles, um eine Phase also, die nicht zu seinen stärksten gehörte. ­Erinnerungen an Charles’ erste Frau Diana wurden wach, und dann wurden ihm auch noch Illoyalitäten gegenüber seiner Mutter untergeschoben.

Andererseits sollte man die Macht des medialen Geschichtenerzählers auch nicht überschätzen. Im Rückblick dürften die Pfosten zählen, die Charles seit September eingeschlagen hat. Der Übergang, der die Trauer über den Tod Elisabeths mit dem Neuanfang aus­zubalancieren hatte, wird allseits als geglückt wahrgenommen. Charles ­wirkte trittsicher und fand die richtigen Worte. Schon in seiner ersten Rede als König machte er deutlich, dass die neue Rolle ein Abschied von der alten ist. Es werde ihm „nicht länger möglich sein, so viel meiner Zeit und Energien den wohl­tätigen Zwecken und Themen zu widmen, die mich so tief bewegen“, ­sagte er. Das war eine Botschaft an jene, die befürchtet oder gehofft hatten, dass er auch als Staatsoberhaupt politisch Stellung beziehen würde, etwa zum ­Klimaschutz.

Stattdessen blieb Charles sogar still, als Premierminister Rishi Sunak ankündigte, den Klimagipfel in Ägypten nicht zu besuchen. Nicht einmal den „Palastquellen“ war ein Wort der Kritik zu entlocken, obwohl jeder ahnte, dass Charles für Sunaks – am Ende revidierte – Entscheidung kein Verständnis hatte. In seiner Antrittsrede hatte sich der König dazu bekannt, „die Verfassungsprinzipien im Herzen ­unserer Nation aufrechtzuerhalten“. Damit war auch gemeint, dass sich das nicht gewählte Staatsoberhaupt weiterhin neutral verhalten werde.

Dass er trotzdem in manchen Fragen anders entscheidet als seine Mutter, wurde im Fall der altgedienten Hofdame Susan Hussey deutlich. Diese hatte einer in London geborenen schwarzen Frauen­aktivistin Fragen gestellt, die in den sozialen Medien als rassistisch gebrandmarkt wurden, woraufhin sie ihr Ehrenamt umgehend räumen musste.

Charles’ kompromissloses Vorgehen gegen eine alte Freundin seiner ver­storbenen Mutter reflektiert eine höhere Sensibilität gegenüber identitätspolitischen Maß­stäben, aber auch die tiefere Sorge, dass sich sowohl die Kultur als auch die Geschichte des Königshauses noch zu einem bedrohlichen Thema ausweiten könnte. „Trotz Charles’ Sensibilität hat er einen Kern aus Stahl in sich“, sagte seine Biographin Sally Bedell Smith in dieser Woche.

Charles’ erste 100 Tage auf dem Thron stehen nicht für einen Bruch mit Traditionen, sondern für deren Fortentwicklung. Auch seine Mutter besuchte Moscheen und Tempel, aber sie hätte sich nie – wie Charles Anfang des Monats – im Schneidersitz und in Socken auf den Boden gesetzt, um den Sikhs näher zu sein.

Zwischen Kontinuität und Modernisierung dürfte auch die Krönung im Mai schwanken. Sie wird kürzer sein als die Zeremonie für Elisabeth im Jahr 1953. Mehr junge Leute sollen eingeladen ­werden und mehr Vertreter ethnischer Minderheiten. Gleichwohl wird es an Prunk und Pracht nicht fehlen – schon weil dies die Briten erwarten, aber auch die Zuschauer in aller Welt.