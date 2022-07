Waldbrände in Frankreich : „Wir brauchen mehr Löschflugzeuge“

Eine Fläche, die zwei Mal so groß ist wie die Hauptstadt Paris, haben die Flammen an der französischen Atlantikküste in der Nähe von Bordeaux bereits zerstört. Seit Beginn der Brände mussten mehr als 36.000 Personen vorsichtshalber ihre Bleibe verlassen. In der Bretagne brennt die Heidelandschaft der Bergkette der Monts d’Arrée. Angesichts des Ausmaßes von Bränden in bisher davon verschonten Landesteilen und in anderen Gebieten Europas hat der französische Präsident Emmanuel Macron gefordert, den europäischen Katastrophenschutz zu verbessern. „Wir brauchen mehr Löschflugzeuge“, sagte er bei einem Besuch in La Teste-de-Buch nahe der Sanddüne von Pilat, wo die Einsatzkräfte das Feuer langsam in den Griff bekommen.

Die 22 französischen Löschflugzeuge ­seien in den vergangenen Jahren aus­reichend gewesen, sagte Macron. Doch ex­treme Wetter­eignisse wie Trockenheit und Hitze würden infolge des Klimawandels immer häufiger werden. Auch weiter nördlich gelegene Regionen seien nicht länger davor sicher. „Wir brauchen künftig mehr Löschflugzeuge“, sagte Macron. Er plädierte für eine europäische Strategie für Anschaffung und Einsatz. Die Hersteller müssten zu einer verstärkten Produktion angehalten werden.

Keine deutsche Beteiligung an EU-Plänen

Unter französischer EU-Ratspräsidentschaft hat die EU im März beschlossen, den Katastrophenschutz an die Häufung von extremen Wetterereignissen anzupassen. Nach den vielen Waldbränden sollen Löschflugzeuge für die Europäische Union gekauft werden. Seit Juni sind bereits zwölf EU-Löschflugzeuge in Portugal, Slowenien und Frankreich im Einsatz. Auch ein Hubschrauber steht zur Verfügung. „Die Flugzeuge werden von den Mitgliedstaaten beschafft, aber zu 100 Prozent von der Europäischen Union finanziert“, sagte der EU-Kommissar für Krisenschutz, Janez Lenarčič.

Deutschland beteiligt sich nicht an der Initiative. Waldbrände sollten auch künftig ohne Unterstützung durch Löschflugzeuge bekämpft werden, hieß es aus dem Bundesinnenministerium. Eine Anschaffung solcher Flugzeuge sei nicht geplant, teilte eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Sie verwies auf die Zuständigkeit von Ländern und Kommunen für den Katastrophen- und Brandschutz. Der Bund könne mit seinen Ressourcen nur im Wege der Amtshilfe, wenn die Einsatzkräfte der Länder und Kommunen nicht ausreichten, zeitlich begrenzt unterstützen – etwa mit Hubschraubern von Bundespolizei und Bundeswehr.