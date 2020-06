Umweltunglück in Russland : Der Pjassinosee war schon vorher tot

Nahe der nordsibirischen Industriestadt Norilsk versuchen Hunderte Arbeiter und Katastrophenschützer, die Folgen des wohl schlimmsten Umweltunglücks in der Geschichte der russischen Arktis zu lindern. Am 29. Mai waren rund 20.000 Tonnen Diesel aus dem Tank eines Kraftwerks ausgelaufen, das einem Tochterunternehmen des Bergbaukonzerns Norilsk Nickel gehört. Ermittlungen zu dem Vorfall laufen; als vorläufigen Grund haben der staatliche Katastrophenschutz sowie Norilsk Nickel angegeben, dass die im Permafrost fußenden Stützpfeiler des 30 Jahre alten Tanks plötzlich abgesackt seien.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau. F.A.Z.

Vom Hubschrauber aufgenommene Bilder zeigen einen schillernden, rostbraunen Film auf Wasserflächen in arktischer Tundra. Am Dienstag wurde gemeldet, dass der Kraftstoff über die Zuflüsse Daldykan und Ambarnaja den Pjassinosee erreicht habe, trotz errichteter Schwimmsperren. Aus dem See mit einer Fläche von mehr als 700 Quadratkilometern, der 20 Kilometer nördlich von Norilsk liegt, fließt der Fluss Pjassina und mündet nach gut 800 Kilometern in die Karasee, einen Teil des Nordpolarmeers.

Norilsk, mit gut 180000 Einwohnern Russlands nördlichste Stadt, ist zugleich eine der am meisten verschmutzten Städte des Landes. Der Fachmann für Wasserverschmutzung von der Russischen Akademie der Wissenschaften Wladimir Kirillow sagte nun, der Pjassinosee habe sich längst in die „Gosse“ von Norilsk Nickel verwandelt und sei schon vor der aktuellen Katastrophe „tot“ gewesen. Doch werde die Diesel-Verschmutzung nicht das Meer erreichen. Vorige Woche hatte Präsident Wladimir Putin wegen des Unglücks den Notstand ausgerufen, um zusätzliche Helfer zu mobilisieren. Wladimir Potanin, der (Dollar-)Milliardär hinter Norilsk Nickel, hat dem erzürnten Präsidenten versprochen, alle Kosten für die Aufräumarbeiten zu übernehmen. Norilsk Nickel geht von rund 130 Millionen Euro aus, andere rechnen mit viel höheren Kosten. Zudem erwartet das Unternehmen Bußgelder der Umweltaufsichtsbehörde Rosprirodnadsor, die bis 26. Juni eine eigene Untersuchung vorlegen will.

Mehr zum Thema 1/

Die Leiterin der Behörde, Swetlana Radionowa, soll laut Medienberichten erst vorige Woche in einem Flugzeug des Unternehmens Norilsk Nickel nach Norilsk gereist sein. Die Stiftung zum Kampf gegen Korruption des Oppositionspolitikers Aleksej Nawalnyj hat der Familie Radionowas Immobilien in und um Moskau sowie in Südfrankreich im Wert von rund neun Millionen Euro zugeordnet, was Putins Sprecher am Donnerstag nicht kommentieren wollte. Ausbleibende oder geringe Bußgelder für Verstöße gegen Schutzregeln gelten als wichtiger Grund für Russlands gravierende Umweltprobleme.

Die technische Aufsichtsbehörde Rostechnadsor teilte mit, sie habe zu dem Kraftwerk, dessen Diesel nun auslief, seit 2016 keinen Zugang mehr bekommen; angeblich wurde es repariert. Gegen vier Angestellte des Kraftwerks werden Strafermittlungen geführt, da sie den Tank seit 2018 nicht generalüberholt hätten. Am Donnerstag geriet zudem der Bürgermeister von Norilsk ins Visier der Ermittler: Rinat Achmetschin habe nach dem Unglück fahrlässig keine geeigneten Maßnahmen ergriffen, um die Natur zu schützen.

Der Permafrostboden taut, Gebäude sinken ab

In Russland sind die Temperaturen zwischen 1976 und 2018 nach offiziellen Angaben zweieinhalbmal schneller gestiegen als im Durchschnitt auf der ganzen Welt. Es kommt zu immer mehr Waldbränden und Überschwemmungen. Zudem taut der Permafrostboden, der mehr als die Hälfte der russischen Landmasse ausmacht; Gebäude, Schienen, Straßen, Förderanlagen, Speicher und Pipelines für Öl und Gas sinken ab. Putin benennt den Klimawandel zwar mittlerweile als Problem, will aber zugleich die Erderwärmung nutzen, um die Arktis und ihre Rohstoffvorkommen zu erschließen.