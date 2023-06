Für die einen war es ein Traumsommer, für die anderen eine Katastrophe: Im August 2003 stiegen die Temperaturen in Europa auf mehr als 47 Grad. Diesen Rekord erreichte Südportugal, aber auch in Deutschland zeigte das Thermometer in jenem Sommer Werte von mehr als 40 Grad an. Die Folgen für die Natur in Europa waren verheerend: Wälder brannten, Felder verdorrten, Flüsse trockneten aus, Fische verendeten. Die wirtschaftlichen Schäden wurden auf mehr als zehn Milliarden Euro geschätzt, auch weil wegen der niedrigen Wasserstände Teile der Binnenschifffahrt ausfielen.

Eine Studie bezifferte die Zahl der Hitzetoten in Westeuropa später auf bis zu 70.000 Fälle, darunter befanden sich 7000 Deutsche. Besonders heikel war die Lage in Frankreich mit einer Übersterblichkeit im Vergleich zu früheren Jahren von 15.000 bis 20.000 Personen. In Paris, wo an einem einzigen Tag 40 Passanten leblos zusammenbrachen, fehlten den Bestattern zeitweilig die Plätze in den Kältekammern. Deshalb nutzten sie ein außerhalb gelegenes Kühllager für Lebensmittel.

Seit dieser Zeit hat es viele heiße Sommer gegeben. In Frankreich aber führte die Katastrophe vor 20 Jahren zum Umdenken – das hat die Aus­wirkungen seitdem entschärft. Mit seinen nationalen Hitzeaktionsplänen gilt das Land als Vorreiter in Europa und spätestens seit dieser Woche auch als Vorbild für Deutschland.

Bundesweites Vorgehen gefordert

Am Mittwoch forderten die Organisatoren des „Deutschen Hitzeaktionstags“ – die Bundesärztekammer, der Pflegerat und die Allianz Klimawandel und Gesundheit (KLUG) – , den Hitzeschutz ähnlich wie im Nachbarland gesetzlich zu verankern. Und zwar bundesweit und nicht in reiner Zuständigkeit der Länder und Kommunen, wie es bisher galt.

Tatsächlich hat es anders als in Frankreich seit 2003 außerhalb einiger lokaler ­Pläne und der Warnungen des Deutschen Wetterdienstes keine großen Anstrengungen gegeben, um die Bevölkerung zu schützen, vor allem die anfälligen Gruppen wie Kranke, Alte, Schwangere, Kinder, Obdachlose oder Pflegebedürftige. Die Veranstalter des Aktionstags bezeichneten die Hitze als „das größte durch den Klimawandel bedingte Gesundheitsrisiko in Deutschland“. Im vergangenen Jahr habe es hierzulande 4500 hitzebedingte Todesfälle gegeben, 2018 sogar 8700, also noch mehr als im Glutsommer 2003.

Personen, die im Freien arbeiten, sind besonders gefährdet

Besonders gefährdet seien Personen, die im Freien arbeiten, und solche mit Herz-Kreislauf- oder Atemwegserkrankungen. „Obwohl in Zukunft noch längere und intensivere Hitzeperioden ­drohen, ist Deutschland darauf nicht vorbereitet“, warnte Ärztekammerpräsident Klaus Reinhardt. „Bisher haben nur wenige Kommunen Hitzeaktionspläne eingeführt, und nur selten werden Gesundheitsberufe beteiligt.“ Im Januar hatte der Sachverständigenrat Gesundheit in seinem Jahresgutachten auf die unzureichende „Resilienz“ des Gesundheitswesens gegenüber steigenden Temperaturen hingewiesen.

Zwar hatten die Gesundheitsminister von Bund und Ländern die Kommunen schon vor drei Jahren zu flächendeckenden Hitzeaktionsplänen bis 2025 aufgerufen, viel passiert ist seitdem aber nicht. Deshalb nimmt sich jetzt Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) der Sache an. In den kommenden Wochen will er mit den Gebietskörperschaften sowie mit Bildungs-, Erziehungs-, Wirtschafts-, Gesundheits- und Pflegevertretern über einen bundesweiten Hitzeschutzplan beraten. Ärztepräsident Reinhardt wünscht sich aus diesem Kreis „erste pragmatische Schutzkonzepte“ schon für diesen Sommer.

Lauterbach bezeichnete Frankreich explizit als Vorbild. Dort gebe es Kälteräume, kostenlose Trinkwasserbrunnen und Meldeketten, um gefährdete Gruppen nicht nur rechtzeitig zu warnen und aufs Trinken hinzuweisen, sondern sie während der Hitze auch zu betreuen. Vorstellbar seien auch in Deutschland Alarme per Telefon oder App. Für entscheidend hält es der Minister, dass unterschiedliche Schweregrade einer Hitzewelle definiert und jeweils mit konkreten Angeboten verknüpft werden. An Hitze zu sterben sei „ein vermeidbarer Tod“, so der Minister. Dagegen könne und müsse die Gesellschaft dringend etwas unternehmen.