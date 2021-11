Serie: Kinderkriegen heute : „Ich kann mir nicht vorstellen, ein leibliches Kind mehr zu lieben"

Als mein Sohn diesen Sommer eingeschult wurde, sagte er morgens zu seinem Papa: „Das ist der wichtigste Tag in meinem Leben.“ Er war sehr aufgeregt, auf eine starke, ruhige Weise, nicht wie andere Kinder, die schon um vier Uhr wach waren. Er hat dann ein Jackett mit Fliege angezogen und sich dazu die Fingernägel lackiert. Ich war beeindruckt. Und stolz. Überhaupt bin ich oft stolz auf ihn. Er ist ein waches, ausdrucksstarkes Kind mit einer Leidenschaft für Dampfzüge. Und er beschäftigt sich viel mit seiner Geschichte. In der Kita wussten alle, dass er zwei Mamas hat.

Inzwischen fällt es mir schwer, nachzuempfinden, was mit mir los war in all diesen Jahren, in denen der Kinderwunsch mein Leben bestimmt hat. Ich habe das in meinem Buch („Ungestillte Sehnsucht“, 2012) als etwas quasi Körperliches beschrieben: keine Kopfgeburt, sondern etwas Existenzielles, das von außerhalb meiner Vernunftwelt kommt. Nur deshalb konnte dieser Wunsch eine solche Kraft entwickeln. Obwohl ich in dieser Zeit manchmal sehr unglücklich war, weil alles so anstrengend und teilweise wirklich hoffnungslos war – der Wunsch blieb stark. Zugleich gibt es natürlich diese unheilvolle Dynamik, die viele Paare kennen, die sich einer Kinderwunschbehandlung unterziehen. Es wird immer schwerer, den Absprung zu finden und einen Schlussstrich zu ziehen, weil man denkt: Ich habe schon so viel investiert, ich kann jetzt nicht aufgeben, sonst wäre alles für die Katz gewesen.