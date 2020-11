Karina Urbach ist sich sicher, dass es viele Fälle wie den ihrer Großmutter gibt, die in Vergessenheit geraten sind – weil sich niemand kümmerte oder weil schlicht keine Verwandten den Holocaust überlebt hatten. „Romane jüdischer Autoren wurden bei den Bücherverbrennungen vernichtet“, sagt sie. „Die hätte man auch schlecht klauen können. Jüdische Sachbücher hingegen waren quasi vogelfrei.“ Dennoch gebe es kaum Forschung zum Raub jüdischer Sachbücher, keine Statistik dazu, nicht einmal einen Begriff dafür: Von „arisierten“ Büchern spreche man bei der Plünderung jüdischer Bibliotheken. Einer der wenigen bekannten Fälle ist der von Ludwig Reiners, der mit der Sprachfibel „Stilkunst: ein Lehrbuch deutscher Prosa“, erschienen beim Beck-Verlag, Karriere gemacht hat. Laut Kritikern beruht das Buch zu großen Teilen auf dem Werk „Deutsche Stilkunst“ des jüdischen Autors Eduard Engel. Reiners’ Sohn streitet das bis heute vehement ab, eine Dissertation befand 2014, es handele sich um ein „Struktur- und Ideenplagiat“, nicht um eines mit identischen Formulierungen. Nicht nur dieser Konflikt bleibt beim Beck-Verlag ungelöst: 2013 erschienen gleich zwei Bücher, die sich dem Verlag zwischen 1933 und 1945 widmen–und zu fundamental unterschiedlichen Schlüssen kommen. In dem einen erscheint etwa der Verkauf des Verlags von Otto Liebmann 1933 an Heinrich Beck als „Arisierung“, in dem anderen als mehr oder weniger normales Geschäft. Immerhin: Über die eigene NS-Vergangenheit zu schweigen sei für große Verlage heute keine Option mehr, so die Historikerin Königseder.



„Nur weil Verlage sich mit intellektuellen Dingen befassen, denken sie ja nicht weniger ans Wirtschaftliche als ein Autoreifenhersteller“, sagt Karina Urbach. „Insofern verstehe ich, dass Hermann Jungck sich 1938 anpassen musste und Alice als Autorin ersetzt hat.“ Keinerlei Verständnis hat sie für das, was danach geschah: „Dass Jungck sie nach 1945 nicht einfach wieder eingesetzt hat: Das ist für mich die größere Schuld.“ Als sie den Verlag anschrieb, hieß es, leider gebe es kein Archiv mehr zum Fall Alice Urbach. Karina Urbach hält das für unwahrscheinlich: „In der Festschrift von 1974 sind Quellen angegeben.“ Ob es Rudolf Rösch jemals gab, weiß sie bis heute nicht. Der Name sei früher verbreitet gewesen. In den Ausgaben von „So kocht man in Wien!“, die bis zum Ende der NS-Zeit erschienen, wurde Rösch als „langjähriger Küchenmeister in Wien und Mitarbeiter des Reichsnährstandes“ vorgestellt. Tatsächlich war kein Rudolf Rösch Mitarbeiter dieser NS-Agrar-Organisation. Und einen berühmten Wiener Koch dieses Namens gab es auch nie. Bis zum Erscheinen ihres Buchs vermutete Karina Urbach, Rösch sei eine Erfindung. Dann aber entdeckte sie zwei Radiosendungen für Hausfrauen von 1933 und 1935, in denen ein Rudolf Rösch über Soßen sprach. „Vielleicht hat der Verlag ihn doch nicht erfunden?“