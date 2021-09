LGBT in China : Nicht Manns genug für den starken Staat

In China ist die gesellschaftliche Akzeptanz sexueller Minderheiten extrem gering, auch wenn sich seit den Neunzigerjahren vieles verbessert hat. Eine LGBT-Organisation berichtet von zunehmenden Druck – und will aus Angst anonym bleiben.

Große Angst vor Diskriminierung: Manche LGBT-Organisation in China zelebriert nicht das „Anderssein“, sondern ist darauf bedacht, der chinesischen Gesellschaft zu erklären, dass queere Menschen „nicht anders“ sind. Hier ein Foto einer Aktion am 15. April 2018 in Nanjing. Bild: AP

Ein LGBT-Beratungszentrum in China zu betreiben, war schon immer eine prekäre Angelegenheit. Aber in diesen Tagen ist es besonders schwer. „Die Bezirksverwaltung hat uns im Juni angewiesen, alle Aktivitäten für drei Monate einzustellen. Vergangene Woche haben wir die Erlaubnis bekommen, wieder aufzumachen“, sagt Li Chunjiang. Er leitet die kleine Organisation, deren Namen und Standort er aus Angst vor Repressionen nicht veröffentlicht sehen will. Auch sein eigener Name lautet in Wirklichkeit anders. Als Begründung für die vorübergehende Schließung hätten die Behörden auf die 100-Jahr-Feier der Kommunistischen Partei verwiesen, sagt er.

Friederike Böge Politische Korrespondentin für China, Nordkorea und die Mongolei.



Jeden Monat muss der Leiter alle Aktivitäten seines Zentrums zur Genehmigung vorlegen: Die Treffen der Transgender-Gruppe, die Vernetzung mit den Aids-Präventionsstellen, die Beratung von jungen Schwulen und Lesben, die von ihren Familien unter Druck gesetzt werden zu heiraten. „Wir werden immer strikter kontrolliert, aber das gilt nicht nur für die LGBT-Community“, sagt Li. „Es ist ein genereller Trend.“ Kritik will er daran lieber nicht äußern. Auf einer Konferenz sei neulich über die Frage diskutiert worden, ob es sinnvoll sei, „extreme Worte wie Widerstand zu benutzen“, sagt Li. Doch man sei übereingekommen, dass es wichtiger sei, den Fortbestand der Arbeit zu sichern. „Wir müssen uns an die Umstände anpassen und Geduld haben.“