Baden-Württemberg : Wie eine Kampagne das Ländle wieder cool machen soll

Kies, Kräne, Container vor dem Hintergrund herbstlich leuchtender Rebstöcke, am Kai werden alte Autos mit Verbrennermotoren zum Verschrotten verladen. Die Kampagnenmacher aus Winfried Kretschmanns Staatsministerium wählten den Neckarhafen in Stuttgart-Wangen für die Präsentation der neuen Landeswerbekampagne. Er steht für alles, wofür auch Baden-Württemberg stehen soll: Technik, Innovation, Lebensqualität, landschaftliche Schönheit – und natürlich den Abschied vom Verbrennermotor. Zur Daimler-Zentrale in Untertürkheim sind es nur wenige Kilometer. Plakate mit dem Satz „Willkommen in The Länd“ hängen schon seit einigen Tagen in vielen Orten.

Rüdiger Soldt Politischer Korrespondent in Baden-Württemberg. Folgen Ich folge

Durch Oxford-Englisch sind die baden-württembergischen Ministerpräsidenten Erwin Teufel, Günther Oettinger („We are all sitting in one boat“) oder Winfried Kretschmann noch nie aufgefallen. Der grüne Regierungschef gab bei der Präsentation sogar zu, dass sein Englisch noch schlechter sei als das seiner Vorgänger. Darum geht es bei der Dachkampagne aber nicht. Ein Bundesland, das seine Provinzialität und schwäbische Verklemmtheit über Jahrzehnte geradezu kultivierte, braucht einen Werbespruch, der in Schanghai und in Portland plakatierbar ist: Das soll „The Länd“ sein.

Kretschmann nannte den Claim „klar, schnörkellos und selbst­bewusst“. Er habe zwar volle 30 Sekunden gestutzt, als ihm der Slogan erstmals präsentiert wurde. Dann sei er überzeugt gewesen: „Das kann jeder ertragen, der auch nur ein Quäntchen Humor hat.“ Die Kampagne werde „international Strahlkraft entwickeln“ und neue Maßstäbe setzen. Der Ministerpräsident hofft auf mehr Aufmerksamkeit für Baden-Württemberg. Wie nötig eine Imageauffrischung sei, zeige sich auch an den Schwierigkeiten Annalena Baerbocks mit der richtigen Betonung des Landesnamens.

„Made in the Länd“

Der neue Slogan macht Schluss mit dem kleingeistigen Diminutiv-Getue um das „Ländle“. Er löst die von Scholz & Friends entworfene Werbekampagne von 1999 ab („Wir können alles außer Hochdeutsch“). Der Etat bleibt mit sieben Millionen Euro pro Jahr gleich, finanziert wird die Kampagne aus dem Haushalt des Staatsministeriums. In einem zweistufigen Wett­bewerb entschied sich die Jury für den Vorschlag der Werbeagentur Jung von Matt Neckar, die sich gemeinsam mit Milla & Partner beworben hatte. Letztere sollen Messeauftritte gestalten und die Kampagne räumlich realisieren. Der Geschäftsführer von Jung von Matt Neckar, Peter Waibel, lobte das „schönste T-Shirt-Englisch“ des neuen Claims, der im Internet schon häufig gepostet werde: „Es gibt Fans. Ja, es gibt auch Bruddler – aber die Kampagne wird gelebt und ist in aller Munde.“

Die äußerst erfolgreiche erste Landeskampagne war seit 2015 auf das Internet beschränkt. Auch eine Lead-Agentur gab es seit Jahren nicht mehr. Große Unternehmen wie Daimler, Trumpf und Stihl regten bei der grün-schwarzen Landesregierung an, das Land – vor allem zur Anwerbung von Fachkräften aus Asien und den Vereinigten Staaten – wieder besser international zu vermarkten. Das soll „The Länd“ leisten. Auf Produkten könnte „Made in the Länd“ stehen, in Tweets, auf Internetseiten, Visitenkarten und Briefbögen soll der Claim darauf aufmerksam machen, dass Baden-Württemberg immer noch das „Land deutscher Möglichkeiten“ ist.

Ola Källenius, der Daimler-Vorstandsvorsitzende, will allerdings in die Mercedes-Batteriezellen oder –Motorblöcke nicht „Made in the Länd“ fräsen lassen. Der in Schweden aufgewachsene Manager machte dem Land aber das größtmögliche Kompliment: In den vergangenen 20 Monaten sei er pandemiebedingt nicht aus Stuttgart herausgekommen und habe sich mit seiner Frau immer wieder gefragt, ob ihnen etwas fehle. Die Antwort sei eindeutig gewesen: „The Länd hat alles.“

In den sozialen Medien schimpfen viele Badener, Württemberger und Hohenloher über den Werbespruch: „Do had oiner koi Schwäbisch gkennd, wenn scho, dann gehd blos Ländle.“ Ein erster Erfolgstest dürfte der Verkauf der Ländle-Merchandising-Artikel werden, der am Freitagnachmittag in einem Container auf dem Stuttgarter Schlossplatz begann: Ein von Trigema produzierter Hoodie in knallgelber Landesfarbe kostet 19 Euro. Für den Preis dürften die Pullover im Land der Sparer sehr gut laufen. Dass „The Länd“ weder korrektes Englisch noch korrektes Schwäbisch ist, dürfte da keine Rolle spielen.