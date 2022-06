Flirten für Queere : Wie Lesben und Schwule potentielle Partner erkennen können

Es ist jemand Neues ins Haus eingezogen. „Ich habe das Gefühl, dass der schwul ist“, sagt Philipp. Wie er darauf kommt? „Er hat mir die Tür aufgehalten und mir länger in die Augen geschaut“, sagt der 32-Jährige. Wieso das überhaupt wichtig ist? Philipp lebt in einer eher gutbürgerlichen Gegend in Berlin. Ein Mehrparteienhaus, in dem man sich nicht immer grüßt, wenn man sich im Flur begegnet. Zu wissen, dass da noch jemand schwul ist wie er, wäre nett. Auch eine Sicherheit, irgendwie.

Wie Philipp geht es vielen queeren Menschen. Schwule, lesbische, bisexuelle oder trans Personen – sie alle können immer wieder vor dem Problem stehen, herausfinden zu wollen, ob ihr Gegenüber auch queer ist. Oder es herausfinden zu müssen. Denn dabei geht es nicht nur um die Suche nach einem Flirt, der Möglichkeit des Anbandelns. Oft geht es darum, andere Menschen zu finden, die einem ein Gefühl von Zugehörigkeit geben können. Eine Person, die versteht. Doch die direkte Frage „Bist du auch queer?“ kann in einer Bar, am Arbeitsplatz oder in der U-Bahn riskant sein. Es drohen Bloßstellung oder sogar Gewalt.