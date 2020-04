Das Wetter am Wochenende : Der gefühlte Sommer geht zu Ende

Am Freitag liegen die Höchstwerte in Deutschland noch bei 27 Grad. Das sommerliche Wetter hält aber nicht länger an. Am Wochenende kühlt es schon ab, in der kommenden Woche ist Regen in Sicht.

Mit dem schönen Wetter ist es am Wochenende erst einmal vorbei: Ein Mann sitzt auf einer Bank vor einem Blumenbeet in den Bremer Wallanlagen. Bild: dpa

Schluss mit gefühltem Sommer: „Unser Schönwetterhoch „Odilo“ verkrümelt sich langsam“, berichtete der Deutsche Wetterdienst in Offenbach am Freitag. Mit Tief „Walli“ erreicht ein Tiefausläufer Deutschland. „Allerdings ist die Luft so trocken, dass dieser meist nur mit hohen oder mittelhohen Wolken einhergeht und keinen Niederschlag bringt“, sagte Lars Kirchhübel von der Wettervorhersagezentrale.

Man spürt den Umschwung an den Temperaturen: Waren es am Freitag Höchstwerte bis zu 27 Grad, wird es am Samstag und Sonntag nur noch 12 bis 23 Grad warm. Das Sommerfeeling endet damit so langsam. Es kommt eine unbeständige Wetterlage, die nach aktuellen Berechnungen die ganze Woche über andauern könnte.

In der kommenden Woche ist auch ein bisschen Regen in Sicht: Ab Montagnachmittag kommen von Frankreich her wiederholt Schauer und Gewitter. „Zumindest wird regional wieder der für die Natur wichtige Regen fallen“, sagte Kirchhübel. Die Mengen werden aber wohl nicht ausreichen, die vergangenen trockenen Wochen auszugleichen.