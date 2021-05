Wetterprognose : „Es steht ein angenehmer Sommer bevor“

Zahlreiche Tagestouristen zog es am vergangenen Sonntag an den Strand von Dangast in Niedersachsen. Bild: dpa

Am vergangenen Sonntag kündigte sich in vielen Regionen Deutschlands erstmals der Sommer an. Nach einer längeren kühlen Phase verzeichnete der Deutsche Wetterdienst (DWD) Temperaturen bis zu 31 Grad. Doch genauso schnell, wie die sommerlichen Temperaturen kamen, waren sie auch wieder weg. Im Westen Deutschlands fielen die Temperaturen zum Wochenbeginn wieder auf 19 bis 24 Grad. Im Osten soll es nach Angaben des DWD immerhin noch bis einschließlich Dienstag sommerlich heiß bleiben, bei 25 bis 30 Grad. Dann zieht die kältere Luft aus dem Westen auch in den Osten rüber und bringt Gewitter mit sich.

Bislang ließen sommerliche Temperaturen noch auf sich warten. Auf Jahre sehr warmer Aprilmonate folgte in diesem Jahr der kühlste April seit 40 Jahren, sagte der DWD. Zwar brachte der April viel Sonne, aber dafür wenig Niederschlag und ungewöhnlich viele Frosttage.

Trotz des Temperaturausreißers am vergangenen Wochenende setzt sich der Trend vom April auch in den Mai fort. Der Monat fing kühl und grau an und soll wohl auch bis auf weiteres so weitergehen. In den kommenden Tagen liegen die Höchsttemperaturen deutschlandweit meist zwischen 15 und 20 Grad.

Der saisonalen Prognose des DWD zufolge stehen angenehme Sommermonate bevor. „Aktuell können wir keine starken Abweichungen der Temperatur vom Klimamittel über Deutschland sehen, weder nach oben, noch nach unten“, sagt Kristina Fröhlich vom DWD. „Die Vorhersagen deuten auf einen angenehmen Sommer hin, schon eher auf der warmen Seite, aber auch nicht außerordentlich warm.“ Die Klima-Expertin weist aber darauf hin, dass die Vorhersagegüte über Europa hohe Unsicherheiten aufweist.