Nach der Hitzewelle : Ist der Sommer nun vorbei?

Im Norden sind die hochsommerlichen Tage schon vorbei: Die neue Woche startet im Norden durchwachsen mit viel Regen und Wind. Auch wenn der frühe Montagmorgen in Hamburg und Schleswig-Holstein trocken beginnt, ziehen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes schon bald die ersten Schauer herein. „Viele Wolken und Regen machen heute den Wettercharakter aus“, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes am Morgen der Deutschen Presse-Agentur. Es bleibe wechselhaft, bei Höchsttemperaturen um die 20 Grad in Hamburg und 19 Grad in Schleswig-Holstein. „Der Wind kann stellenweise aufleben und kurze Gewitter ziehen durch“, so der Sprecher.

In der Nacht zum Dienstag liegen die Tiefstwerte zwischen 9 und 11 Grad. Die Schauer nehmen ab und so startet der morgige Tag zunächst etwas freundlicher. Erst zum Abend soll der Regen wieder einsetzen, begleitet von kräftigem Wind. In der Nacht ist dann wegen eines Sturmtiefs im Bereich der Nordsee mit Gewittern zu rechnen. Die Temperaturen liegen tagsüber bei 21 Grad in Hamburg und um die 19 Grad in Schleswig-Holstein. In der Nacht zum Mittwoch fallen sie mäßig auf 15 Grad.

Das Sturmtief bestimmt auch das Wetter am Mittwoch: Es ist mit stürmischen Böen und viel Niederschlag zu rechnen, vor allem im nördlichen Bereich Schleswig-Holsteins. „Am Donnerstag klingt das Sturmtief dann zwar zögerlich ab, doch wartet am Freitag bereits das nächste“, sagte der Sprecher des Deutschen Wetterdienstes. „Es bleibt durchwachsen“.

Berlin und Brandenburg startet die Woche mit Schauern und Gewittern – in den kommenden Tagen bleibt es durchwachsen mit warmen Höchsttemperaturen von bis zu 26 Grad. Für den Dienstag kündigt der Deutsche Wetterdienst (DWD) zunächst heiteres Wetter an, im weiteren Tagesverlauf sollen sich von Westen her mehr Wolken bilden, es bleibe aber trocken. Nur in der Prignitz kann es ab dem späten Nachmittag etwas regnen. Die Maximalwerte liegen bei 22 bis 25 Grad.

Die Meteorologen des DWD erwarten am Mittwoch eine dichte Wolkendecke am Himmel und etwas Regen. Ab den Nachmittagsstunden sind Schauer möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 21 Grad im Norden Brandenburgs und bis zu 26 Grad in der Niederlausitz. Am Donnerstag kann es nach Prognosen der Wetterexperten gemäßigte Tageshöchstwerte zwischen 19 und 22 Grad geben. Es soll zunehmend trocken werden und zum Nachmittag auch größere Wolkenlücken geben. Für den Montag rechnete der DWD mit einer starken Bewölkung mit Schauern, sowie in Nordbrandenburg auch mit einzelnen kurzen Gewittern. Die Werte lagen bei maximal 20 und 24 Grad.

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen erwartet am Montag unbeständiges Wetter. Wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte, wird es stark bewölkt. Vor allem im Norden sind Schauer, vereinzelt auch Gewitter sowie starke Böen möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 17 Grad in den Hochlagen und 19 bis 22 Grad in tiefen Lagen. Die Nacht zum Dienstag wird wolkig. Örtlich kann es noch schauern bei Tiefstwerten zwischen 14 und neun Grad.

Der Dienstag beginnt wolkig, aber meist niederschlagsfrei. Im Vormittagsverlauf zieht von Westen teils schauerartiger Regen auf bei Höchstwerten zwischen 19 und 23 Grad. Am Nachmittag kann es teils zu starken Böen kommen. Die Nacht zum Mittwoch bleibt wolkig bei Tiefstwerten zwischen 16 und elf Grad. Auch in der Nacht zum Mittwoch kann es starke bis stürmische Böen geben.

Die Menschen in Hessen müssen sich am Montag auf unbeständiges Wetter einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte, wird es wolkig mit vereinzelten Schauern. Südlich des Mains ist es meist trocken. Hier zeigt sich die Sonne auch etwas mehr. Die Höchstwerte liegen am Montag zwischen 18 und 23 Grad. Auch die Nacht zum Dienstag wird wolkig bei Tiefstwerten zwischen zwölf und neun Grad. In Nordhessen kann es in der Nacht örtlich etwas regnen.

Baden-Württemberg startet überwiegend freundlich und mit geringem Schauerrisiko in die neue Woche. Bei wechselnder Bewölkung erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) im Süden die größten Sonnenanteile. Die Meteorologen sagen Höchstwerte zwischen 17 Grad im Bergland und 24 Grad entlang des Oberrheins und im Kraichgau vorher.

Am Dienstag soll es laut DWD weitestgehend trocken bleiben. Leichter Regen ist allerdings vom Kraichgau bis zur Tauber vereinzelt möglich. Die Höchsttemperaturen schwanken dabei zwischen 20 Grad im höheren Bergland und 26 Grad am Kaiserstuhl.

Für Meteorologen beginnt der Herbst am 1. September und endet am 30. November.