Wetter in Deutschland : Zum Wochenstart wird es winterlich

Nach viel Regen am Wochenende wird es zu Beginn der Woche winterlich. In manchen Regionen sind laut Deutschem Wetterdienst zehn bis 15 Zentimeter Neuschnee möglich.

Spaziergänger gehen auf einen Hügel am Kronsberg in Niedersachsen. Bild: dpa

Nach milden Temperaturen und ungemütlichem Wetter kündigt sich zum Wochenstart der Winter an. „Die herannahende Kaltluft sorgt endlich wieder für winterliche Gefühle“, sagte eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach am Sonntag. Durch die kalte Luft werde die Schneefallgrenze in den kommenden Tagen weiter sinken.

Am Montag gebe es bereits oberhalb von 300 bis 400 Meter Schnee. „Vor allem in der Eifel, im Hunsrück und im Sauerland kann es durchaus 10 bis 15 Zentimeter Neuschnee geben, vereinzelt vielleicht sogar mehr“, meinte die Sprecherin. Auch in den Mittelgebirgen könnte sich eine Schneedecke bilden. Zudem zieht laut DWD von Westen her Regen auf, während es im Süden und Südosten trocken bleibt. Im Westen und in der Mitte würden starke bis stürmische Böen erwartet, im Südwesten und im Bergland sogar Sturmböen. Mit Temperaturen zwischen drei bis zehn Grad sei es kälter als in den vergangenen Tagen.

Am Dienstag kann es laut DWD in der Mitte und im Norden auflockern, örtlich ist mit Schnee, Regen oder Graupel zu rechnen. Die Temperaturen erreichen ein bis sechs Grad.

Am Mittwoch erwarten die Meteorologen südlich der Donau Schnee. Sonst herrsche überwiegend trübes und graues Wetter. Nur im Norden könnte hin und wieder die Sonne durchblicken.



In den kommenden Tagen sinkt die Schneefallgrenze weshalb es in einigen Teilen Deutschlands Neuschnee gibt.

Ausläufer eines Sturmtiefs sorgten am Wochenende in Niedersachsen und Bremen für starken Wind. Ab dem Nachmittag erwartet der Deutsche Wetterdienst an der Nordseeküste schwere Sturmböen und vereinzelt orkanartige Böen und hat deswegen eine Unwetterwarnung herausgegeben. Danach lässt der Wind an der Nordsee nach und geht bis zum späten Abend stark zurück, wie eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagte. Es handle sich um ein kurzes Ereignis, das mit dem Sonntag dann vorüber ist.

Mehr zum Thema 1/

In Hessen sorgte kräftiger Dauerregen am Wochenende dafür, dass vielerorts die Wasserpegel stiegen. Am Sonntag waren an 31 Pegeln die Meldestufen überschritten, wie das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie mitteilte. Betroffen waren vor allem die Flüsse Lahn, Fulda und Eder. Auch Bäche in der Kinzig-Region und im Taunus führten viel Wasser.