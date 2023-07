Die aktuelle Hitzewelle legt in den kommenden Tagen eine kleine Verschnaufpause ein. Doch schon am Wochenende steigt die Temperatur wieder.

Für die kommenden Tage rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit etwas Abkühlung in Deutschland. Die Temperaturen sollen vielerorts auf unter 30 Grad sinken, wie der DWD in Offenbach am Dienstag mitteilte. Vor allem im Südosten könnte es am Mittwoch nochmals kräftig gewittern. „Ansonsten beruhigt sich das Wetter wieder und es stellt sich in den kommenden Tagen in weiten Teilen des Landes ein meist freundlicher Sonne-Wolken-Mix ein“, sagte DWD-Meteorologe Nico Bauer. Nach der vorübergehenden Abkühlung soll es am Wochenende erneut heißes Sommerwetter geben.

Der Mittwoch beginnt im Norden und im Osten mit zunächst abziehendem, gewittrigem Regen. Im Südosten könnte es kräftig gewittern. Im Alpenraum sowie im Norden ist gewittriger Regen möglich. Ansonsten soll es vom Westen bis in die Mitte Deutschlands heiter, teils wolkig und trocken werden. Die Temperaturen liegen in der Spitze zwischen 27 und 31 Grad, im Norden und Nordwesten bei 20 bis 26 Grad.

Kühle Nächte zum Lüften nutzen

Am Donnerstag liegen die Höchstwerte verbreitet zwischen 24 und 28 Grad, im Norden und Nordwesten ist mit maximal 19 bis 24 Grad zu rechnen. In den meisten Teilen des Landes zeigt sich eine Mischung aus Sonne und Wolken. Im Norden sowie in Alpennähe soll es dagegen erneut schauern, auch einzelne kurze Gewitter sind möglich. Dabei kann es zu vereinzelten kurzen, stürmischen Böen mit Hagel und Starkregen kommen. Die Nacht zum Freitag bringt eine Abkühlung auf 14 bis 8 Grad.

Mehr zum Thema 1/

Am Freitag geht es teils heiter, teils wolkig und weitgehend trocken weiter. Die Temperaturen steigen auf maximal 25 bis 30 Grad an, im Norden bleibt es weiterhin kühler. An den Küsten, in den westlichen Mittelgebirgen sowie am Rand der Alpen gibt es einzelne Schauer mit geringem Risiko auf Gewitter. „Am Samstag sind nach aktuellem Stand verbreitet wieder Höchstwerte um oder knapp über 30 Grad zu erwarten. Bis dahin sollte man die recht kühlen Nächte zum Durchlüften nutzen“, sagte DWD-Experte Bauer.