Wetter in Deutschland : Frühlingshafte Temperaturen auch zu Wochenbeginn

Nach einem überwiegend sonnigen und warmen Wochenende bleibt das Wetter auch in den kommenden Tagen mild. Zu Beginn der Woche könnte in einigen Regionen sogar die 20-Grad-Marke durchbrochen werden.

Nach Schnee und Kälte in der vergangenen Woche genießen Menschen am Müggelsee am Freitag die Sonne. Bild: ZB

Nach Frost und Schnee am vergangenen Wochenende ist es an diesem Wochenende frühlingshaft, wenn nicht schon fast sommerlich: Am Sonntag sind an den Nordrändern der westlichen Mittelgebirge knapp 20 Grad möglich, wie Felix Dietzsch von der Wettervorhersagezentrale des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Samstag sagte. Der Höhepunkt der Wärmephase erwartet der Meteorologe am Montag oder Dienstag. Dann könnte die 20-Grad-Marke häufiger durchbrochen werden.

Nicht ganz so warm wird es zunächst in der Osthälfte des Landes. Am Sonntag werden laut DWD meist nur 14 oder 15 Grad erreicht. „Erst zur Wochenmitte hin klettert auch hier das Thermometer in Richtung 20 Grad“, sagte Dietzsch. Grundsätzlich kühler bleibt es entlang der Nord- und Ostseeküste. Hier steigen die Höchsttemperaturen im Laufe der kommenden Woche nur knapp über die Marke von 10 Grad.

„Erst zum Ende der nächsten Woche gibt es wieder Signale für Niederschlag, bis dahin bleibt es abgesehen von ein paar Tropfen im äußersten Norden landesweit trocken“, sagte der Meteorologe.