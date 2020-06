Wetter in Deutschland : Bis zu rund 30 Grad am Wochenende

Der Sommer bahnt sich seinen Weg zurück – der Feiertag gibt schon mal einen leichten Vorgeschmack darauf. Und in manchen Regionen wird am Wochenende sogar die 30-Grad-Marke geknackt.

Nach einem recht kühlen und vielerorts verregneten Wochenauftakt bahnt sich der Sommer in Deutschland seinen Weg zurück. Bereits an Fronleichnam am Donnerstag gibt er mit Höchsttemperaturen von 23 Grad einen ersten Vorgeschmack, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Am Wochenende dürfte dann die 30-Grad-Marke in einigen Regionen geknackt werden. „Der Grund für diese plötzliche Erwärmung liegt daran, dass die Höhenströmung auf Süd dreht und wärmere Luft zu uns fließt“, sagte eine DWD-Meteorologin am Mittwoch in Offenbach.

Aber auch wenn die Temperaturen steigen – ein echter Bilderbuchsommer mit einem wolkenlos blauen Himmel ist so bald nicht in Sicht. Denn bis mindestens Sonntag gibt es immer wieder Schauer und Gewitter. Auch Unwetter mit Starkregen sind den Angaben zufolge nicht auszuschließen. Die Folge: Es wird drückend-schwül. Nur auf den Inseln bleibt es mit 20 Grad am Samstag vergleichsweise frisch, im übrigen Deutschland pendeln die Werte zwischen 25 und 30 Grad.