Viel Sonne am Wochenende : Schönes Wetter besorgt Behörden

Leere Tische trotz strahlenden Sonnenscheins: Die Behörden hoffen, dass sich die Menschen am Wochenende auch bei schönem Wetter an das Kontaktverbot halten. Bild: dpa

Der Frühling kennt auch weiterhin keine Corona-Krise. Am Wochenende setzt sich das schöne Wetter mit viel Sonne und milden Temperaturen fort. Während am Samstag noch noch einige Wolken den Himmel trüben, erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) für Sonntag viel Sonne und kaum Wolken. Aufgrund der bundesweit geltenden Kontaktsperre wegen des Coronavirus fürchten die Behörden, dass das schöne Wetter dennoch viele Menschen nach draußen zieht.

Die Polizei in Frankfurt betonte in diesem Zusammenhang in einer Pressemitteilung, dass sie gemeinsam mit den Ordnungsämtern verstärkt auf die Einhaltung der Kontaktregeln achten werde und Verstöße konsequent geahndet werden. Im Rheingau riegelt die Polizei vorsorglich die Zufahrten zu einige Sehenswürdigkeiten wie dem Kloster Eberbach, den Schlössern Vollrads und Johannisberg sowie dem Niederwalddenkmal ab. Auch die öffentlichen Parkplätze zwischen Rüdesheim und Walluf werden bis Sonntagabend gesperrt. Auch Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) appellierte an die Bevölkerung beliebte Ausflugsziele zu meiden. „Es sollten nicht alle dahin fahren, wo alle hinfahren“, sagte er – zum Beispiel in Köln und Düsseldorf an den Rhein.

Für Samstag erwarten die Meteorologen des DWD für Samstag Höchstwerte zwischen 11 und 15 Grad, am Oberrhein könnten die Temperaturen sogar bis auf 17 Grad klettern. In der Nacht zum Sonntag sinken die Temperaturen bei leichter Bewölkung im Norden auf 5 bis -1 Grad im Nordwesten und 4 bis -2 Grad im Südosten. Für Sonntag sagt der Wetterdienst kaum Wolken und viel Sonne voraus. Die Höchstwerte bewegen sich zwischen 14 und 19 Grad und können im Südwesten sogar die 20-Grad-Marke knacken. Die Nacht zum Montag wird bei Temperaturen zwischen 4 und -2 Grad meist klar und trocken.

Mehr zum Thema 1/

Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, beschlossen Bund und Länder am Mittwoch die Einschränkungen über die Ostertage hinaus zu verlängern. Bis zum 19. April ist es demnach weiterhin nicht gestattet, sich mit mehr als zwei Personen, die nicht dem eigenen Haushalt angehören, an öffentlichen Plätzen aufzuhalten. In ihrem Beschluss verwiesen Bund und Länder auch ausdrücklich darauf, private Reise und Besuche zu unterlassen. „Das gilt auch im Inland und für überregionale tagestouristische Ausflüge“, heißt es in dem Beschluss.