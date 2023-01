Wetter in Deutschland : Am Wochenende schneit es fast überall

Es wird winterlich: Am Donnerstag schneit es in der Nordwesthälfte sowie in der Mitte Deutschlands. Zum Wochenende hin fällt auch im Rest des Landes Schnee.

In Dresden hat es am Mittwoch bereits geschneit. Bild: dpa

Nach warmen und stürmischen Wochen wird das Wetter nun winterlich. Am Donnerstag gibt es in der Nordwesthälfte und später auch in der Mitte Deutschlands Schnee und Graupel. In den westlichen Mittelgebirgen kann es bereits längere Zeit schneien, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch in Offenbach berichtete.

„Bei kräftigen Schauern und vor allem im Bergland kann sich eine mehr oder weniger dicke Schneedecke bilden“, sagte Meteorologe Marco Manitta von der Wettervorhersagezentrale. „Deswegen seien Sie vorsichtig, wenn Sie draußen unterwegs sind.“

In der Nacht zum Freitag klingen die meisten Schauer ab. Lediglich im Nordwesten ziehen von der Nordsee weitere Schauer ins Binnenland, die dort als Schnee fallen und für glatte Straßen sorgen. Auch sonst kann es zu Glätte durch überfrierende Nässe kommen. Am Freitag gibt es vor allem im Nordwesten, Westen und am Alpenrand gebietsweise weiter Schneeschauer.

Am Wochenende fällt dann auch im Rest des Landes Schnee. Der DWD erwartet dann von Osten ein Schneetief, das „großflächig“ für teils kräftige Schneefälle sorgt. „Inwieweit die Schneefälle in die westlichen Landesteile ankommen und wie viel Neuschnee fällt, kann man noch nicht genau sagen“, schränkte Manitta ein. Sicher sei, dass es bis Anfang nächster Woche winterlich bleibe „mit den typischen Begleiterscheinungen“.