Am Wochenende : Das Wetter bleibt wechselhaft und nass

Richtig sommerlich will es an diesem Wochenende nicht mehr werden: Das Wetter bleibt nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vom Samstag wechselhaft und nass. Vor allem in der Südosthälfte sind am Sonntag vereinzelt Gewitter möglich. Örtlich muss wieder mit Starkregen gerechnet werden.

Von der Nordsee bis zu den zentralen Mittelgebirgen hingegen sind zwar viele Wolken zu sehen, es gibt nach DWD-Angaben aber kaum Regen. Mit Höchsttemperaturen zwischen 16 und 23 Grad reicht es auch meteorologisch nicht für einen Sommertag – dazu müsste das Thermometer auf mindestens 25 Grad steigen.

Mit Beginn der neuen Woche werden Schauer und Gewitter laut DWD hingegen nur eine auf die Alpen beschränkte Ausnahme sein. Vor allem in der Mitte und im Süden Deutschlands soll wieder deutlich mehr Sonne zu sehen sein. Die Temperaturen steigen aber nur allmählich: Während es an den Küsten mit 18 Grad eher frisch ist, liegen die Höchstwerte für Deutschland bei 20 bis 24 Grad. Lediglich entlang des Oberrheins können sommerliche 26 Grad erwartet werden.