Wetter am Dienstag : Es wird stürmisch in weiten Teilen Deutschlands

Im Süden und Westen Deutschlands müssen sich die Menschen am Dienstag auf starke Sturmböen einstellen, warnt der Deutsche Wetterdienst. Sogar Orkanstärke kann der Wind vereinzelt erreichen.

Wind statt Winter: Am Dienstag soll es in weiten Teilen Deutschlands viel regnen. Bild: dpa

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für diesen Dienstag vor Sturmböen in weiten Teilen Deutschlands, etwa im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen. In der Zeit von 6 bis 16 Uhr würden Böen mit Geschwindigkeiten zwischen 65 und 80 Stundenkilometern erwartet, berichtete der DWD am Montagabend.

„Bis Dienstagmittag im gesamten Westen und Süden sowie in Teilen der Mitte auflebender Wind mit stürmischen Böen, nach Süden hin mit Sturmböen“, hieß es vom DWD. Im höheren Bergland seien Sturm- und schwere Sturmböen bis zu 10 Beaufort möglich (etwa 90 bis 100 Stundenkilometer), exponiert seien auch Böen bis Orkanstärke möglich.

„Achten Sie besonders auf herabfallende Gegenstände“, erklärte der DWD in NRW. Die Feuerwehr Düsseldorf twitterte mit Verweis auf die Warnung des DWD: „Also morgen aufgepasst wenn es nach draußen geht.“

In der Nacht zu Mittwoch soll der Wind zwar nachlassen, gebietsweise kann es dennoch zu starken Böen kommen. Tagsüber kann es immer wieder zu Schnee-, Regen und Graupelschauern kommen. Die Schneefallgrenze liegt bei 600 Metern.